En pleine expansion depuis plusieurs années, Stein Monast agrandit son équipe!« C’est une grande fierté pour nous tous d’accueillir six professionnelles du droit prometteuses qui permettront de consolider nos secteurs et supporter les besoins croissants de notre clientèle. », explique, associée directrice chez Stein Monast.Voici les nouvelles venues.Barreau 2013, Meœuvre principalement dans les domaines du droit des assurances, de la responsabilité civile,de la responsabilité professionnelle et de la faillite et insolvabilité.Me Côté-Scuvée a commencé sa carrière au cabinet Tourigny Mallette Thibodeau Charette en 2013, où elle a travaillé de manière conjointe avec un associé expérimenté en litige civil. Elle a ensuite poursuivi sa carrière en tant que conseillère juridique en 2021, auprès du fonds d’investissement immobilier Cominar. Elle se joint maintenant à l’équipe de droit des assurances, responsabilité civile et professionnelle de Stein Monast.Metravaille principalement dans le domaine du droit du travail et de l’emploi. Elle conseille et représente au quotidien des entreprises du secteur privé et des secteurs public et parapublic.Me Garneau possède une expérience variée dans divers domaines de droits connexes à sa pratique actuelle dont en litige civil, assurance de personnes, familial et criminel, qu’elle a acquise à titre d’avocate ainsi qu’à titre de parajuriste auparavant.Cette Barreau 2013, elle est impliquée dans divers mandats de conseils juridiques, de prévention des différends, de règlement des conflits et de représentation devant les divers tribunaux tant sur le plan des relations de travail collectives qu’individuelles.Elle siège aussi au conseil d’administration de l’École de danse Élédanse depuis plus de 20 ans, et à titre de présidente depuis quelques années. Elle occupe également le poste de présidente du au conseil d’administration de la Maison de la musique Bernard-Bonnier.Elle est rejointe par Me, Barreau 2018 qui œuvre principalement dans les domaines du droit des assurances et de la responsabilité civile et professionnelle. Elle est récipiendaire du Prix de l’Association d’assurance du Barreau canadien édition 2018 et s’est mérité une place sur le Tableau d’honneur de la Faculté de droit de l’Université Laval.Après y avoir effectué un stage, Me Drouin a travaillé pendant près de deux ans à titre d’avocate-recherchiste auprès de l’honorable Lorne Giroux, lui donnant l’occasion d’acquérir des compétences dans la solution des litiges.Me Drouin a ensuite pratiqué au cabinet Dussault DeBlois Avocats, dans la région de Québec en 2021, avant de se joindre dans l’équipe de Stein Monast à titre d’avocate en assurances, responsabilité civile et professionnelle et en litiges et résolution des différends.Barreau 2015, Mepratique dans les secteurs de litige civil et commercial, responsabilité professionnelle et droit disciplinaire. Elle se concentre dans des dossiers de recours extraordinaires, droit administratif et litige entre actionnaires.Elle exerce dans les domaines du droit disciplinaire et administratif, de la responsabilité civile et professionnelle, des bris de contrats, des conflits entre actionnaires, recours en droit immobilier, d’injonctions et d’autres mesures de sauvegarde. Sa pratique l’amène aussi à traiter divers dossiers en matière de droit de la faillite et de l’insolvabilité.Elle conseille et accompagne une clientèle diverse sur une base régulière et à représenter ses intérêts devant les instances judiciaires et administratives.Elle a rédigé plusieurs articles et s’implique dans la communauté juridique et d’affaires à titre de conférencière.Metravaille principalement dans le domaine du droit du transport et est diplômée de la fac de droit de l'Université de Laval.Admise au Barreau en 2019, elle concentre sa pratique aux questions de conformité réglementaire, et à la gestion des infractions de nature pénale, en lien avec les opérations des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds.Enfin, la notaire Mese concentre dans les domaines immobilier et successoral. Elle intervient dans les dossiers de règlement de succession et de procédures non contentieuses en plus de rédiger des testaments et des mandats de protection. Me Cloutier s’implique aussi dans les dossiers de financement et de droit immobilier.Elle a d’abord travaillé à titre de technicienne juridique en droit des personnes pendant ses études au baccalauréat et à la maîtrise à l’Université de Laval. Après son admission à la Chambre des notaires du Québec, elle s’est jointe à l’équipe des notaires de Stein Monast.