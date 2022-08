Myriam Gervais-Boucher. Source: LinkedIn

De stagiaire à avocate ; c’est le parcours que vient de franchirchez Lachkar Lalande.« Je suis honorée de pouvoir continuer mon parcours auprès de l’équipe de Me Lachkar et de Me Lalande en litige matrimonial et de travailler sur des dossiers complexes comportant une gestion parentale très conflictuelle et aux enjeux financiers élevés », indique Me Gervais-Boucher.Chez Lachkar Lalande, la jeune avocate est reconnue pour la « qualité et la rigueur de son travail, son esprit d’équipe et son intérêt marqué pour le droit de la famille ».Bachelière en droit de l’Université de Montréal, Me Gervais-Boucher a complété en 2019 un programme d’été en droit international chinois à la China University of Political Science and Law.Myriam Gervais-Boucher a été vice-présidente aux communications de l’AED Montréal. Elle a commencé chez Lachkar Lalande entre mai et août 2021 à titre d’étudiante en droit.