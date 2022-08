Mes Francis Grégoire, Mathieu Morin et Olivier Bourdon. Source: Site web de Dunton Rainville

Se disant « déterminé à poursuivre sa croissance et à assurer la relève dans ses divers domaines de pratique », Dunton Rainville se réjouit dans un communiqué de l’arrivée de ces avocats prometteurs.Le bureau de Joliette pourra désormais compter sur Mesettandis que Mese joint au bureau de Montréal.Me Grégoire concentre sa pratique sur le litige civil et commercial. Il possède aussi une expertise en matière de droit immobilier et de droit de la construction.Durant ses études à l’Université du Québec à Montréal, il a effectué divers mandats à titre de technicien juridique au sein d’organismes publics. Il a notamment contribué à la préparation du procès criminel de la tragédie ferroviaire de Lac-Mégantic lors de son passage au Directeur des poursuites criminelles et pénales.Le Barreau 2022 a également travaillé à l’Ordre des pharmaciens du Québec ainsi qu’à l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec.La pratique de Me Morin est pour sa part axée sur le droit des sociétés ainsi que sur le litige civil et commercial.Comme il a complété un baccalauréat en droit et une maîtrise en administration des affaires à l’Université de Sherbrooke, il connaît bien les défis auxquels les entreprises sont confrontées.Durant son parcours scolaire, le Barreau 2022 s’est impliqué au sein de regroupements étudiants faisant la promotion de la cause environnementale. Il est également le récipiendaire de la bourse Osler pour avoir obtenu le meilleur résultat en droit de l’entreprise.Me Bourdon, lui, se spécialise dans les domaines du droit public, du litige civil et commercial, et du droit du travail.Titulaire d’un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal, il a été admis au Barreau du Québec en 2022. Il a d’ailleurs complété son stage au bureau de Dunton Rainville à Joliette.