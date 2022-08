Me Étienne Rivet-Dumontet. Source: LinkedIn

« C’est avec bonheur que je me joins à l'équipe de Bélanger Sauvé à titre d'avocat en droit du travail. »C’est en ces termes qu’a confirmé son arrivée au cabinet spécialisé en droit municipal, en droit administratif et en droit des assurances, notamment.Me Rivet-Dumontet a précédemment œuvré auprès de la Société Morency entre novembre 2020 et juin 2022. Il a aussi été avocat pour la Commission scolaire de Montréal entre août 2019 et août 2020.C’est d’ailleurs auprès de la CSDM que le Barreau 2019 a complété son stage de l’École du Barreau.« Je suis plus qu’enthousiaste à l’idée de commencer cette nouvelle étape de mon parcours professionnel », ajoute sur LinkedIn le principal intéressé.Bachelier en droit de l’Université de Montréal, Me Rivet-Dumontet complète présentement un DESS en prévention et règlement des différends à l’Université de Sherbrooke.Contacté par Droit-Inc, il n’avait pas donné suite à notre demande d’entretien au moment d’écrire ces lignes.