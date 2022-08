La première cohorte d’étudiants du certificat en droit autochtone, Eva Ottawa et Sophie Thériault. Source: Site web de l’Université d’Ottawa

C’est peu dire que le lancement du nouveau certificat en droit autochtone de la Section de droit civil de l’Université d’Ottawa est un événement.Le lancement officiel aura donné lieu aux interventions de, le ministre de la Justice, et de, le chef régional de l’Assemblée des Premières Nations Québec–Labrador (APNQL).Si le lancement d’un certificat universitaire donne rarement lieu à un tel déploiement de personnalités, ce certificat est le premier programme de droit autochtone en français au Canada. Il vise à permettre aux étudiants autochtones de s’initier aux systèmes juridiques de différents peuples autochtones, et de les comparer aux systèmes étatiques du Québec et du Canada. Le programme vise aussi à donner les bases nécessaires à la poursuite en licence en droit civil.Les cours, essentiellement offerts par des professeurs autochtones, suivent une pédagogie « expérientielle et holistique, alliant interdisciplinarité et apprentissage par l’action », inspirée des façons de faire des peuples autochtones, indique le site de la Section de droit civil. « L’apprentissage par l’observation, par la tradition orale, par les séjours en territoire et par l’analyse de textes seront les autres formes d’apprentissages préconisés. »Ce certificat est né de l’initiative jointe de la professeure, Atikamekw-Nehirowiskwew de la communauté de Manawan, et de, professeure et vice-doyenne aux études à la Section de droit civil de l’Université d’Ottawa.Le programme a reçu l’appui de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador. »« Ce nouveau programme de certificat vise à poursuivre notre engagement facultaire envers la décolonisation de nos programmes tout en répondant aux appels à l’action de la Commission Vérité et Réconciliation », souligne, la doyenne de la Section de droit civil, dans un communiqué.