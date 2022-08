Me Bianca Arrelle-Petit. Source: Site web de Fasken

Fasken est fier d’ajouter à son équipe Mequi exerce en droit bancaire, en droit commercial et en financement.« Joignez-vous à nous pour souhaiter la bienvenue à Bianca Arrelle-Petit, nouvelle avocate au sein de notre équipe de droit commercial à notre bureau de Montréal », a annoncé Fasken sur LinkedIn.Plusieurs avocats se sont également réjouis de cette nouvelle dans la section commentaire.. «Tellement contente de voir ceci ce matin ! Une merveilleuse nouvelle », a mentionné Me, avocate chez Fasken. « Tellement heureuse que tu fasses partie de notre super équipe! », a aussi ajouté MeDans ce cabinet, Me Arrelle-Petit conseille des clients provenant de diverses industries sur des dossiers portant sur le financement, la gestion d’actifs et les fonds d’investissement. Elle a effectué son stage du Barreau chez Dentons, un cabinet de renommée mondiale.Avant de se lancer en droit, Me Arrelle-Petit a étudié en psychologie à l’Université de Concordia. Ce baccalauréat lui a permis de travailler comme répartitrice aux Services d’Urgence 911 de la Ville de Montréal.Elle a ensuite complété un certificat en droit à l’Université de Montréal, puis un baccalauréat en droit à l’Université de Sherbrooke. En 2021, elle a co-rédigé un texte pour la Chambre de commerce du Montréal métropolitain intitulé Le modèle d’alliance : une forme émergente de partenariat public-privé au Canada.Cette avocate est membre du Barreau ainsi que médiatrice accréditée depuis 2021. Elle poursuit actuellement des études supérieures dans le but d’obtenir un D.E.S.S. en Prévention et règlements des différends.Tout au long de son parcours, Bianca a su développer différentes expertises, notamment en psychologie industrielle ainsi qu’en médiation civile, commerciale et en milieu du travail.Contactée par Droit-Inc, elle n’avait pas donné suite à notre demande d’entretien au moment d’écrire ces lignes.