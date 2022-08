Chanel Calabro. Source: Site web de Lavery

Le cabinet Lavery est fier d’agrandir son équipe juridique avec six avocats récemment assermentés. « Félicitations à nos stagiaires pour avoir complété leur stage avec brio. Nous sommes ravis de vous compter parmi nos équipes juridiques. Bienvenue dans la profession à vous tous ! », a annoncé le cabinet sur LinkedIn.Cette jeune avocate s’est démarquée durant son parcours scolaire pour l’excellence de son dossier académique ainsi que pour ses implications dans divers organismes et associations.Me Calabro détient un baccalauréat bilingue en affaires internationales et marketing au HEC Montréal, un certificat en droit à l’Université de Montréal (UdeM), un baccalauréat en droit civil et une maîtrise en administration des affaires à l’Université d’Ottawa.Cette Barreau 2022 s’est énormément impliquée dans le bénévolat. En 2016 et 2017, elle a été bénévole pour Mission Bon Accueil et Moisson Montréal et en 2020 elle a été présidente de l’Association de droit des affaires de l’Université d’Ottawa. Depuis 2015, elle est capitaine d’équipe du 48 HEURES VÉLO Fais-un-voeu.Chanel Calabro a occupé pendant plus de six ans le poste de directrice des communications chez Lumigroup, une agence d'éclairage au Québec. Elle a été étudiante en droit chez Brouillette Legal avant de faire son entrée chez Lavery en tant qu’étudiante en droit, puis stagiaire.« C'est pour moi l'opportunité de travailler avec des professionnels inspirants, dans un environnement de travail qui encourage le développement et l'initiative. Il me fait très plaisir d'exercer une pratique qui m'offre l'opportunité de mettre à profit mes expériences passées et d'ainsi pouvoir offrir une valeur ajoutée à nos clients », mentionne-t-elle sur le site du cabinet.Me Simon Gagné-Carrier détient un baccalauréat en droit civil ainsi qu’une maîtrise en administration des affaires, à l’Université de Sherbrooke. En 2020, il a été récipiendaire de la bourse Roy Bélanger pour ses accomplissements en droit du travail. En 2021, il a reçu le bourse iHUB qui récompense les élèves qui participent à des projets d’apprentissage.Durant ses études, il s’est beaucoup impliqué au sein de l’association générale étudiante de droit de son université. Il y a occupé les postes d’administrateur, trésorier et président de la Commission permanente de révision des règlements généraux.Simon Gagné-Carrier a développé des compétences en droit du travail et en droit autochtone pendant qu’il était étudiant en droit chez Kenneth Gauthier et Cain Lamarre. Il a ensuite été stagiaire en gestion chez Desjardins. Il est maintenant avocat en droit du travail et de l’emploi chez Lavery.« Les professionnels qui composent le cabinet et qui m'ont accompagné sont portés sur de belles et importantes valeurs telles que le mentorat, le développement professionnel et la collaboration entre collègues. C'est l'environnement idéal pour un jeune avocat », se confie-t-il sur le site de Lavery.Le jeune avocat Ghiles Helli fait son entrée chez Lavery en tant qu’avocat en droit des affaires. « J'ai choisi de faire mon stage chez Lavery en raison de leur expertise en droit des technologies et en droit des fusions et acquisitions : mes deux passions juridiques », avait-il dit lorsqu’il était stagiaire au sein du cabinet.Me Helli détient un baccalauréat en biochimie, un baccalauréat en droit et une maîtrise en droit des affaires, avec une concentration en droit des technologies d’information, à l’UdeM. Ce Barreau 2022 s’est impliqué au sein du comité consultatif ministériel en cybersécurité ainsi qu’au comité consultatif ministériel en intelligence artificielle.En dehors du droit, Me Helli démontre un intérêt pour la politique. Il a été responsable des activités électorales de la CAQ, attaché politique et conseiller politique au cabinet du ministre délégué à la transformation numérique gouvernementale.Il a fait son entrée chez Lavery en 2021 en tant qu’étudiant en droit, stagiaire, puis avocat!Kabrina Péron se joint à Lavery en tant qu’avocate en droit du travail et de l’emploi. Elle a fait son entrée au cabinet en tant qu’étudiante en droit, à l’hiver 2021.« Au cours de mon expérience chez Lavery, j'ai eu l'opportunité de collaborer avec des professionnels passionnés et compétents sur différents dossiers, mais qui se sont surtout investis à assurer mon développement professionnel. C'est un accompagnement idéal en début de carrière », dit-elle sur le site du cabinet.Me Péron détient un baccalauréat en droit ainsi qu’une maîtrise en administration des affaires à l’Université de Sherbrooke. Cette avocate a été responsable aux communications du comité Coach-Recrue de son université et a été bénévole au Pro Bono de 2017 à 2018.Elle a été stagiaire en documentation et garanties chez LBC capital, étudiante en droit à l’aide juridique de Sherbrooke ainsi qu’au cabinet Fasken. Cette Barreau 2022 a également été auxiliaire d’enseignement à l’Université de Sherbrooke.Daphné Pomerleau-Normandin se joint comme avocate au groupe litige et règlement des différends chez Lavery. Elle axe sa pratique en litige commercial et civil. « Me joindre à Lavery, c'est intégrer un environnement qui conjugue parfaitement l'autonomie et l'esprit d'équipe », dit-elle avec fierté sur le site du cabinet.Avant de commencer ses études en droit, cette jeune avocate a complété un baccalauréat en science politique et une maîtrise en administration publique à l’Université de Concordia. Elle détient maintenant un baccalauréat en droit à l’UdeM.Me Pomerleau-Normandin s’est impliquée en tant qu’étudiante à la recherche et à la rédaction au Jeune Barreau de Montréal. Elle a aussi été auxiliaire d’enseignement à l’Université de Concordia et à l’Université de Montréal.Cette Barreau 2022 a effectué un stage à la clinique juridique du Mile End ainsi qu’un stage à la Cour supérieure du Québec. Daphné Pomerleau-Normandin a été étudiante en droit et stagiaire chez Lavery.Jean-Vincent Prévost-Béruré est maintenant avocat en droit des affaires. Il s'est joint à l'équipe de Lavery pour son stage du Barreau à l'hiver 2022.« La collaboration et l'unicité des membres du cabinet font définitivement sa force. Lavery était pour moi le choix d'un cabinet, mais surtout d'une équipe. J'apprécie de pouvoir collaborer sur des dossiers stimulants et la confiance qui nous est rapidement accordée dans la gestion de ces derniers », déclare-t-il sur le site du cabinet.Me Prévost-Bérubé détient un baccalauréat en droit à l’Université de Montréal. Durant ses études, il s’est démarqué en recevant une distinction pour « meilleur plaideur », lors d’une simulation de procès en droit à l’oubli. Ce prix a été remis par le comité droit et technologie de son université.Sa passion pour le sport l’a mené à arbitrer pour Hockey Canada pendant deux ans. Il a ensuite été stagiaire à la direction juridique du collège Ahuntsic en 2020 pour ensuite être trésorier au comité droit et sports de l’UdeM.