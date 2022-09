Me Julia Boivin Desgagnés. Source: Site web de RSS

Le cabinet Robinson Sheppard Shapiro (RSS) agrandit son équipe du Saguenay en accueillant Meen droit municipal. Depuis son arrivée, cette avocate apporte un soutien à différentes municipalités quant à l’application des lois qui les régissent.« Bien qu’elle n’ait été admise au Barreau qu’en 2019, Julia a déjà un profil des plus intéressants. Ses engagements sociaux et sa riche formation universitaire font d’elle une collègue que nous sommes heureux de compter parmi les nôtres », mentionne, qui dirige l’équipe de Saguenay du cabinet.Avant de se joindre chez RSS, Julia Boivin Desgagnés a été auxiliaire juridique pour le directeur des poursuites criminelles et pénales. Elle a aussi été avocate pendant environ deux ans pour Les Avocats Gaudreault Saucier Simard, au Saguenay.Cette expérience lui a permis de participer à la rédaction de projets de règlements municipaux ainsi qu’à l’analyse juridique de plusieurs contrats et appels d’offres. Elle a par la suite été avocate pour le Centre de justice de proximité.Le 15 septembre prochain, Me Boivin Desgagnés donnera une conférence sur « Les liens de parenté et de conflits d’intérêts chez les élus municipaux », lors du Colloque de zone de l’Association des directeurs municipaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean.Cette Barreau 2019 a été bénévole pour plusieurs causes entre autres à la Fondation Gérard Linteau, au Centre hospitalier Jeffery Hale et au Bureau d’Information juridique de l’Université Laval.Elle a aussi coécrit des bulletins d’information juridique à caractère municipal diffusés par Me, à plusieurs villes et municipalités. Les deux avocats travaillent présentement en étroite collaboration chez RSS.Julia Boivin Desgagnés est titulaire d’un baccalauréat en psychologie et d’un baccalauréat en droit à l'Université Laval. En 2018, elle a été lauréate de la bourse distinction académique sur la justice participative émise par le Barreau du Québec et la Faculté de droit de l’Université Laval.