Voici les cinq traits qui font qu'un avocat se démarque des autres, selon Attorney at Work.La compassion est un sentiment de sympathie qu’éprouve une personne envers les maux d’un autre individu. C’est aussi de vouloir aider les gens à résoudre leurs problèmes.Si vous pratiquez le droit des affaires, le droit fiscal ou tout autre domaine qui est moins « émotionnel », vous pensez peut-être que la compassion n’est pas nécessaire dans votre champ d’expertise. C’est faux.Sans compassion, vous ne pouvez pas vous mettre à la place de vos clients ni bien comprendre les enjeux auxquels ils font face. Vous ne pouvez pas non plus comprendre la position de vos adversaires ni même anticiper leurs prochains gestes.Détenir de solides compétences en communication est essentiel pour les personnes qui pratiquent le droit. L’un des aspects les plus importants est l’écoute. En tant qu’avocat, vous devez recueillir beaucoup d'informations, les analyser et les synthétiser afin de bien conseiller vos clients. Mais tout cela commence par l’écoute.Écoutez vos clients, vos adversaires, vos collègues et les juges!Vous n’avez pas besoin d’être agressif pour réussir ou être pris au sérieux. Vous devez tout simplement être capable de vous affirmer. Les avocats assertifs expriment leurs opinions et se font entendre tout en restant respectueux envers les autres. Les avocats agressifs attaquent ou ignorent les opinions des autres, en faveur des leurs.Tout comme ceux qui manquent de compassion, les avocats trop agressifs ne peuvent pas comprendre la position d'autrui lorsqu'elle diffère de celle de leurs clients. Aussi, ils manquent souvent de respect envers les autres, ce qui endommage leurs relations interpersonnelles avec leurs collègues de travail et leurs clients.Chaque client doit être traité différemment et chaque solution doit être élaborée avec soin. Pour ce faire, les avocats doivent user de leur créativité et parfois sortir des sentiers battus.La meilleure façon de créer des solutions uniques est d’aborder chaque situation avec une écoute compatissante afin de bien comprendre les problèmes de votre client. Cette capacité de compréhension peut ensuite conduire à des solutions durables qui fonctionnent pour toutes les parties intéressées.Le succès s'obtient avec la persévérance. Il faut toujours garder en tête qu’il est important de continuer d’avancer, d'essayer et de se relever. Vous devez aussi être capable de partir lorsque les choses ne fonctionnent pas ou de faire une pause pour ensuite revenir prêt à « vous battre ».