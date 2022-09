Gabrielle-Anne Labrecque et Juliette Samson. Source: LinkedIn

Robert P. Kouri. Source: Site web de l'Université de Sherbrooke

Yaëll Emerich et . Source: Site web de l'Université McGill

Eva Ottawa. Source: Site web de l'Université d’Ottawa

Cette semaine, Droit-inc fait à nouveau un retour sur les nouvelles de vos facultés de droit.Les étudiantes en droitetont remporté le concours du Laboratoire de recherche interdisciplinaire sur les droits de l’enfant pour leur travail portant sur les droits des mineurs demandeurs d’asile et sur le règlement de Dublin III.Leur texte intitulé « La protection des droits des demandeurs d’asile mineurs dans le Règlement de Dublin III face aux exigences de la CEDH - Les cas de la détention et de la réunification familiale » sera publié dans la Revue canadienne des droits de l’enfant.Cette recherche a été réalisée dans le cadre du cours DRT-2155, Droit de l’intégration européenne sous la supervision de messieursetLe Barreau de Saint-François a remis le 9 septembre dernier la Médaille Pierre-Basile-Mignault au professeur en droit,. Cette distinction lui a été attribuée « en raison de son impressionnante feuille de route et de sa contribution remarquable dans le milieu juridique ».Robert P. Jouri est professeur à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke depuis 1966. Il est reconnu comme un spécialiste dans le domaine du droit de la santé. Ses écrits sont souvent cités en doctrine, mais aussi en jurisprudence, notamment par des tribunaux de première instance, par la Cour d’appel du Québec ou par la Cour suprême du Canada.Durant la même cérémonie,a reçu le Prix Maurice-Delorme du Barreau de Saint-François. Ce prix est remis à l'étudiant qui a livré la meilleure performance lors des procès simulés organisés par la Faculté. Le Prix de la relève a été remis à Me, diplômé de la Faculté et vice-président de l'ADDUS.La professeure en droita remporté le Prix Germain-Brière pour son article « La résurgence des communs en droit des biens contemporain : étude sur les cohabitats écologiques et les ruelles vertes », écrit en collaboration avecRemis annuellement par la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa, ce prix est remis au meilleur article publié dans la Revue générale de droit.Yaëll Emerich est professeure à la Faculté de droit de McGill depuis 2003. Elle est titulaire de la Chaire de recherche du Canada en droit des biens transsystémique et communautés durables. Membre titulaire de l’Académie internationale de droit comparé, la professeure Emerich a dirigé le Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé de 2016 à 2018, après en avoir été la directrice par intérim en 2013.Aussi, la Faculté de droit est fière d’annoncer quea été nommé professeur agrégé et directeur par intérim de l’Institut de droit aérien et spatial (IDAS). De son côté, le chercheura été nommé directeur exécutif de l’IDAS et de son Centre de recherche sur le droit aérien et spatial.Donald Hanley s’est joint à l’IDAS à titre de professeur auxiliaire en 2019. Il se distingue depuis comme un universitaire prolifique et un participant assidu aux conférences et événements organisés par l’IDAS. En 2022, il a été nommé par la Commission européenne au panel d’arbitres pour les différends commerciaux bilatéraux impliquant l’Union européenne.Stefan-Michael Wedenig a été éditeur adjoint des volumes 45 et 46 des Annals of Air and Space Law. Il a été assistant de recherche pour le projet de rédaction du McGill Manual on International Law Applicable to Military Uses of Outer Space.La rentrée solennelle qui a eu lieu le 7 septembre a été l’occasion de remettre et d’annoncer plusieurs prix et distinctions d’envergure. Les quatre récipiendaires de l’Ordre du mérite de la Section de droit civil pour cette année sontetLa médaille du Barreau de Paris a été attribuée à la meilleure étudiante du programme des études supérieures en droit, la professeure. Sa thèse de maîtrise était intitulée « Awactenamakanicic e opikihakaniwitc : Comment se manifeste le « droit » coutumier en matière de circulation des enfants chez les Atikamekw Nehirowisiwok de Manawan ».Le Prix de l’Ambassade de France, décerné annuellement au meilleur étudiant du programme de maîtrise avec mémoire, a quant à lui été remis àpour son mémoire de maîtrise intitulé « Le régime de réparation de la Cour pénale internationale rend-il justice aux victimes? », préparé sous la direction du professeur