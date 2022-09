Me Antoine Guilmain. Source: Site web de Gowling

Le cabinet Gowling WLG est fier d’agrandir son équipe avec Meà titre d’avocat-conseil et cochef du groupe Cybersécurité et protection des données au Canada.« Antoine se joint à nous à un moment crucial dans l’évolution du secteur de la protection de la confidentialité au Canada », explique le cochef du groupe Cybersécurité et protection des données,Avant de se joindre à Gowling WLG, Me Guilmain travaillait chez Meta où il a occupé divers postes dans différents pays, y compris celui de codirecteur du contentieux et de chef du contentieux, Protection de la vie privée pour le Canada.Me Guilmain conseille les clients en ce qui a trait à tous les enjeux liés aux données: protection des renseignements personnels, protection de la vie privée dès la conception, développement de nouveaux produits, cybersécurité, loi antipourriel, protection du consommateur, loi sur l’accès à l’information, gestion du risque et conformité.« Alors que de nouvelles lois et réglementations modifient grandement les règles du jeu, nos clients ont plus que jamais besoin de nous pour s’y retrouver parmi tout le lot d’occasions, d’obligations et de risques émergents. Antoine sera sans contredit un atout de taille pour notre équipe et une précieuse ressource pour nos clients », ajoute-t-il.Me Guilmain détient un certificat en droit de la propriété intellectuelle de l’Université de la Californie Berkeley, un baccalauréat en droit de l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne et deux doctorats en droit de la Technologie de l’information de l’Université de Montréal et de l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne.Il a signé de nombreux ouvrages et articles au cours de sa carrière, dont son plus récent: « The Protection of Personal Information in the Private Sector in Québec: Looking Back and Thinking Forward.Il a également été conférencier invité et chargé de cours dans plusieurs universités en plus d’avoir été avocat associé en confidentialité et protection des données chez Fasken. Depuis 2022, il est membre du Canadian Advisory Board de l’IAPP, du Comité éditorial de la Revue de droit de l’Université de Sherbrooke et du Comité d’audit de la Fondation du Grand Montréal.