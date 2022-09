Me Jordan Rothman. Source: LinkedIn

, jeune avocat qui pratique au sein d’un petit cabinet et qui collabore au blogue “Above the law” explique que plusieurs clients d’affaires établissent une corrélation entre le tarif demandé et la qualité de la prestation de service juridique.« Certains clients associent un tarif horaire élevé avec un meilleur service. Les gens associent naturellement le prix à la qualité et le droit n’y échappe pas. Et certains clients s’attendent à ce qu’un cabinet soit établi dans de très beaux bureaux et emploie beaucoup d’avocats. C’est rassurant et vous pouvez jouer ce jeu même si vous n’êtes pas une grande firme », assure Me Rothman.Par exemple, le cabinet emploie une réceptionniste virtuelle qui travaille pour plusieurs entreprises. « Un de mes clients m’a confié que c’était rassurant pour lui de savoir que nous avions du personnel de support », explique le juriste.Même scénario pour l’espace de bureau. La firme de Jordan Rothman fonctionne sur le mode virtuel et loue également un petit bureau dans un espace partagé au centre-ville, près de ses clients.« Avec la pandémie le concept du bureau virtuel s’est crédibilisé, mais avoir un espace physique près de notre clientèle nous aide à bâtir une relation plus solide. »L’avocat suggère également de ne pas faire de petites économies avec le design du logo de la firme.« C’est un élément distinctif qu’il ne faut pas négliger. Il y a quelques mois j’ai manqué d’encre couleur dans mon imprimante et j’ai commencé à imprimer mes documents en noir et blanc. Hé bien, deux clients ont pris le temps de me contacter pour me dire que cela n’était pas professionnel et que je ne semblait pas avoir le sens du détail. Leçon apprise! » affirme Jordan Rothman.