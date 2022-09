David Tournier et Benoit Yelle. Source: Site web de Lavery

Le cabinet Lavery accueille dans son équipe l’avocatet l’agent de brevets« Nous sommes très heureux d’accueillir deux nouveaux associés, ayant chacun une expertise respective pour le droit des affaires et la propriété », se réjouit le cabinet sur LinkedIn.est associé au groupe du Droit des affaires chez Lavery. Il possède une vaste expérience en pratique privée, notamment en matière de financement bancaire, de financement de projets, d’insolvabilité et de capital-investissement.« Je travaille avec des entrepreneurs et investisseurs dans tous les aspects du Droit des affaires, particulièrement au soutien de leur financement corporatif (dette ou placements privés), la gouvernance de leur entreprise, et leurs projets énergétiques et partenariats industriels », décrit-il sur LinkedIn.Il détient un D.E.U.G. en droit de l’Université de Strasbourg, une maîtrise en droit privé de l’Université de France-Comté et une maîtrise en droit international et transnational de l’Université Laval. Il est également titulaire d’un certificat DJCE en propriété intellectuelle, d’un D.E.S.S. en droit du commerce international à l’Université Montpellier et d’un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal.Me Tournier a été avocat chez Stikeman Elliott, McCarthy Tétrault et chez Delegatus. Il a également été secrétaire corporatif pendant plus de cinq ans pour l’entreprise IFFCO Canada Ltée.Il a choisi de rejoindre Lavery car selon lui, le cabinet a « une réputation d'excellence sur le marché provincial et national qui, cumulée à son indépendance, lui confère un positionnement avantageux pour servir un large éventail de clients dans divers domaines du Droit des affaires ».Il ajoute: « Les avocats du cabinet que je connais déjà m'ont fait découvrir le visage humain de cette grande organisation, et m'ont aisément convaincu d'en rejoindre sa très sympathique équipe ».rejoint les rangs du groupe de la propriété intellectuelle. Agent de brevets agréé au Canada et aux États-Unis, celui-ci a développé au fils des années une expertise qui s’étend des inventions mécaniques aux technologies quantiques, en passant par les outils manuels, les appareils médicaux, etc.« Le groupe de propriété intellectuelle de Lavery se passe de présentation. Nous partageons une vision commune sur la meilleure façon de pratiquer en PI. Lavery m'est aussi apparu comme la plateforme la plus innovante et la mieux adaptée pour prendre avantage des changements actuels et futurs à la pratique du droit. Je pense avoir trouvé avec qui exploiter ma passion pour l'innovation! », affirme-t-il.Benoit Yelle détient un baccalauréat en génie informatique à la Polytechnique de Montréal et est membre du comité de discipline du Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (CABAMC). Avant de se joindre à Lavery, il a été associé chez Gowling WlG et membre de l’équipe de support Brevet chez Ericsson.Aujourd’hui, il est fier de rejoindre un nouveau cabinet. « Très heureux de me joindre à Lavery! Équipe formidable, gens formidables, clients formidables et culture d'innovation. J'ai hâte de présenter cette opportunité et de collaborer avec les clients », dit-il sur LinkedIn.