Me Camille Marceau. Source: Site web de Fasken

Fasken agrandit son équipe avec l’arrivée de Medans son groupe de droit des sociétés et droit commercial. Sa pratique se concentre sur le droit des affaires et les fusions et acquisitions.Dans ses nouvelles fonctions, la jeune avocate « conseille divers clients en lien avec la rédaction de conventions d’achat d’actions et d’actifs, de contrats d’approvisionnements, de ventes, de services et de construction, ainsi que des ententes de confidentialité », mentionne le cabinet sur LinkedIn.Cette Barreau 2018 détient un baccalauréat en droit civil et en common law de l’Université McGill et un baccalauréat en sciences biomédicales à l’Université de Montréal.Durant ses études, Me Marceau s’est impliquée dans la Clinique d'information juridique à McGill et dans la Confédération des Associations des Étudiantes et Étudiants en Droit (CADED), en tant que responsable des conférences. Elle a aussi figuré au Tableau d’honneur du doyen de la Faculté de droit en 2015 pour l’excellence de son dossier académique.Avant de se joindre à Fasken, Me Marceau a été éditrice pour la Revue de règlement de différends et la Revue de droit et santé de McGill. Elle a aussi été assistante à la recherche à la Faculté de droit de McGill pour les professeursetElle a débuté sa carrière en tant qu’étudiante en droit puis sociétaire chez McCarthy Tétrault. Me Marceau est aujourd’hui heureuse de faire partie de l’équipe du cabinet Fasken dans le groupe de droit des sociétés et droit commercial, à Montréal. Elle est actuellement membre du Barreau de Montréal et de l’Association du Barreau.