Me Julie Paré. Source: Site web de Langlois

Merejoint le groupe litige du cabinet montréalais. Sa pratique est axée sur le droit des autochtones, le droit de l’éducation, le droit constitutionnel ainsi que le droit administratif.Membre du Barreau du Québec depuis 2012, celle-ci s’intéresse aux questions liées à la reconnaissance des droits issus de traités ou ancestraux, à la protection de l’environnement, au développement socio-économique responsable et au droit de l’éducation.« Ce sont les valeurs humaines et d’authenticité qui m’ont interpellée chez Langlois, de même que la quête incessante de l’excellence qui anime tous ses professionnels. C’est donc épaulée par cette équipe d’experts que j’entame ce nouveau chapitre professionnel avec confiance et passion », confie Me Julie Paré sur le site du cabinet.Avant de rejoindre le cabinet Langlois, la jeune femme fut avocate et coordonnatrice des services juridiques au sein du Centre de services scolaire des Affluents. Me Julie Paré a également été, pendant plus de neuf ans, conseillère juridique et stratégique au sein du cabinet juridique Murdoch Archambault.Depuis 2019, elle agit à titre d’administratrice et vice-présidente du Comité régional d’éducation pour le développement international de Lanaudière.Me Julie Paré détient un baccalauréat en relations internationales et droit international de l’Université du Québec à Montréal. Durant son parcours universitaire, celle-ci a participé à la rédaction d’un rapport sur le respect des Droits Humains au Cambodge pour l’organisme ADHOC.La jeune femme détient également D.E.S.S. en gestion de HEC Montréal. Un diplôme qui lui a permis de parfaire sa connaissance du milieu des affaires quant aux pratiques de gestion, de développement durable et d'éthique.