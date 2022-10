Le colloque international « Les promesses de la légalité: réflexions critiques sur les travaux de T.R.S. Allan ». Source: Site web de l'Université de Sherbrooke

La doyenne Anne-Marie Laflamme. Source: Site web de l'Université Laval

Gilbert Whiteduck. Source: Site web de l'Univeristé d'Ottawa

Cette semaine, Droit-inc fait à nouveau un retour sur les nouvelles de vos facultés de droit.Le colloque international « Les promesses de la légalité: réflexions critiques sur les travaux de T.R.S. Allan », tenu les 16 et 17 septembre dernier, a réuni des chercheurs de renommées internationales ainsi que de la relève.Durant ces deux journées, les participants se sont penchés sur des notions complexes de droit et de légalité. Le cadre général de la discussion s’articulait autour des écrits de. Ce professeur de droit public et de théorie de droit à l’Université de Cambridge a développé un important corpus d’études sur ces sujets au cours des 40 dernières années.La publication des textes de cette conférence permettra de souligner entre autres la carrière de Trevor Allan, qui a tout récemment pris sa retraite en septembre dernier.Le vendredi 23 septembre dernier a eu lieu le colloque « Inhabileté numérique et pérennisation de l’acte notarié technologique: quelles solutions pour les personnes vulnérables? ».Cet événement avait la particularité d’être organisé, de façon conjointe, par la Chaire de recherche sur les contrats intelligents et la chaîne de blocs, la Chambre des notaires du Québec et la Chaire de recherche Antoine-Turmel sur la protection juridique des aînés, qui sont respectivement dirigées par les professeuresetLe sujet du colloque rejoignait donc les intérêts des deux chaires de recherche puisque les ainés sont particulièrement vulnérables lorsqu’il s’agit des technologies numériques.Dans un autre ordre d’idées, la doyennerecevra le titre d'Avocate émérite, l’une des plus hautes distinctions décernées aux membres du Barreau du Québec. Elle fait partie d’un groupe de neuf avocats à recevoir cet honneur.Cette distinction est décernée à des membres du Barreau dont les actions professionnelles méritent une reconnaissance. Elle permet de souligner leur parcours d’exception ainsi que leur contribution à renforcer l’image et le rayonnement de la profession juridique.Chaque année, la Faculté de droit accueille des étudiants autochtones de différentes origines et souhaite leur offrir un environnement accueillant et bienveillant. Cette année, la Section de droit a annoncé la nomination deà titre d’aîné en résidence.Gilbert Whiteduck est membre de la Première nation algonquine Kitigan Zibi Anishinabeg, dont il a été conseiller et chef de juin 2008 à avril 2015. Il est titulaire d’un baccalauréat en éducation de l’Université du Québec à Chicoutimi, d’un baccalauréat spécialisé en travail social de l’Université Carleton ainsi qu’une maîtrise en éducation de l’Université d’Ottawa.En 1999, l’Université d’Ottawa lui remettait un doctorat honorifique pour souligner son engagement de plus de trente ans envers le domaine de l’éducation. En tant qu’aîné en résidence pour la Section de droit civil, Gilbert Whiteduck aura pour rôle d’accompagner et d’appuyer les membres des communautés autochtones dans leurs études en droit.« Je vois mon rôle comme étant un soutien qui passe par le partage de connaissances anishinabe algonquines avec la Faculté et, plus important encore, avec les étudiantes et étudiants », explique-t-il.« J’y apporte les connaissances acquises pendant cinq décennies à travailler, à m’impliquer et à vivre sur le territoire de mes ancêtres. Je veux aussi développer des connexions cœur-à-cœur pour enrichir nos actions collectives qui vont contribuer et nous mener à la vérité et à la réconciliation pour renforcer le Canada » , ajoute-t-il.La doyenne Marie-Eve Sylvestre se réjouit également de cette nomination :« Je suis très reconnaissante de son engagement sincère envers nos étudiant.es et de ses importantes contributions à nos programmes. C’est aussi une façon pour notre Faculté de reconnaître qu’elle est située sur les territoires ancestraux non cédés de la nation anishnabe-algonquine et d’exprimer sa volonté de valoriser cette présence et ces savoirs dans la formation en droit ». a-t-elle mentionné.Parlant de la doyenne,recevra, elle-aussi, en novembre prochain le titre d’Avocate émérite, l’une des plus hautes distinctions décernées aux membres du Barreau du Québec.Doyenne à la Section de droit civil depuis 2019, Me Sylvestre est une pionnière dans la dénonciation de règles et de pratiques injustes et discriminatoires à l’encontre des populations pauvres et marginalisées dans le système de justice pénale.La Section de droit civil compte plusieurs autres récipiendaires de cette distinction, dont la professeure, le professeuret le professeur, ainsi que l'ex-doyenneet l'ex-doyen