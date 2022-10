Khodr Kanaan. Source: Radio-Canada

Le mois dernier,représenté par Meplaidait coupable à des accusations d’incendie criminel mettant en danger la vie humaine, de possession de matériel incendiaire et de possession de substances explosives.La juge, de la Cour du Québec, vient de condamner l’individu à une peine globale de cinq ans d’emprisonnement, moins une période de 18 mois de détention préventive.Le ministère public est représenté dans cette affaire par MeRetour sur les faits. En novembre 2020, Khodr Kanaan prenait pour cible le bureau d'une avocate situé en plein cœur de Montréal.A cette époque, l’individu, aujourd’hui âgé de 33 ans, était en liberté conditionnelle depuis un peu plus de deux ans et demi. Il avait perdu son emploi, portait un bracelet GPS et résidait dans une maison de transition.Ayant accumulé des dettes pour payer sa drogue envers une autre personne résidant dans cette maison de transition, Khodr Kanaan affirme qu’il se sentait alors étouffé et qu’il avait peur.C’est dans ce contexte qu’il explique avoir accepté de remplir un contrat pour éponger ses dettes.La veille du crime, accompagné d’un cousin, celui-ci fait du repérage sur les lieux. Puis, le lendemain, il revient seul et lance un cocktail Molotov devant le cabinet d’avocats. Un incendie qui a rapidement pu être éteint grâce à l’alerte donnée par les agents d’entretien.Les preuves contre Khodr Kanaan sont accablantes : son bracelet GPS semble confirmer sa présence sur les lieux et les vidéos de caméras de surveillance laissent peu de place au doute concernant sa culpabilité.Pour sa part, le mis en cause assure qu’il ne savait pas que le bureau visé était celui d’une juriste. Il affirme n’être qu’un simple exécutant.La juge Mélanie Hébert ne croit absolument pas à sa version des faits. Si elle considère que Khodr Kanaan remplissait bien un contrat, selon elle, il avait parfaitement connaissance du lieu qu’il visait.Le fait que le bureau d’une avocate pénaliste ait été visée constitue donc ici un facteur aggravant.« La décision prise par Kanaan et les gestes qu'il pose par la suite sont à la fois réfléchis et prémédités. Ils ne sont pas le fruit d'une décision impulsive motivée par un besoin de consommer ou par la peur d'un autre résident de la maison de transition », soutient la juge.Et celle-ci de poursuivre : « C'est lui qui lance le cocktail Molotov. La responsabilité de Kanaan, pour les gestes qu'il choisit de poser, est complète ».De plus, pour la juge Mélanie Hébert, il ne fait aucun doute que « lancer un cocktail molotov vers le bureau d'une avocate criminaliste est un geste d'intimidation envers cette avocate ».Khodr Kanaan a ainsi été condamné à quatre ans d’emprisonnement pour le chef d’incendie criminel et un an d’emprisonnement pour le chef d'avoir eu en sa possession une substance explosive.