Ricova est représenté par l’avocat Raymond Doray. Sources: Sites web de Lavery et de Ricova

Ricova poursuit le Groupe TVA et Média QMI pour avoir diffusé une série de reportages qui auraient « grandement porté atteinte à la réputation de Ricova et de son président-directeur général, Dominic Colubriale ».Ricova est une entreprise familiale oeuvrant dans l’industrie du recyclage.L’entreprise exige que Groupe TVA et Média QMI retirent les reportages de ces plateformes et qu’ils publient une rétraction.Ricova réclame aussi des dommages-intérêts compensatoires et des dommages-intérêts punitifs pour près de 18 millions de dollars en lien « avec la diffusion de ces reportages diffamatoires et mensongers ».Groupe TVA et Média QMI sont représentés par l’avocat et directeur aux affaires juridiques de chez Québecor,Ricova est représenté par l’avocat, de chez Lavery.Dès la publication du reportage du Journal de Montréal et de la diffusion de l'émission J.E. de TVA, Ricova a publié un communiqué de presse qui réfute les allégations mentionnant que l'entreprise et son plus haut dirigeant « entretiennent des liens avec le crime organisé ou qu'ils ont commis des actes criminels ».Dans la requête déposée en Cour supérieure , Ricova tient également à rectifier les faits concernant certains éléments de l’enquête, par exemple : « Ni Ricova ni son président-directeur général, Dominic Colubriale, n’ont fait l’objet par le passé ou ne sont actuellement accusés de quelque acte criminel que ce soit ».Pour respecter le processus judiciaire en cours, Ricova, le Groupe TVA et Média QMI ont choisi d’émettre aucun autre commentaire.