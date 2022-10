Catherine Piché et France Houle. Source: Site web de l’Université de Montréal

Maxime St-Hilaire. Source: Site web de l’Université de Sherbrooke

Christine Morin. Source: Site web de l’Université de Laval

Adelle Blackett. Source: Site web de l’Université McGill

Cette semaine, Droit-inc fait à nouveau un retour sur les nouvelles de vos facultés de droit.La professeure et vice-doyenne aux affaires internationales et recherche,, vient d’être nommée juge puînée de la Cour supérieure du Québec, dans le district de Montréal, par le ministre de la Justice et le procureur général du Canada, l’honorableSelon la doyenne de la Faculté de droit,, « la juge Piché apportera une contribution très importante à la Cour supérieure ». Catherine Piché détient un doctorat de l’Université McGill, une maîtrise de l’Université de New York et des baccalauréats en droit civil et en common law de l’Université d’Ottawa et de l’Université Dalhousie.La juge Piché a été directrice scientifique de l’Institut québécois de réforme du droit et de la justice, et directrice du Laboratoire sur les actions collectives. Elle a aussi été avocate en litige commercial et auxiliaire juridique à la division d’appel de la Cour fédérale du Canada.Au cours des dernières années, elle a été invitée à siéger au sein du Comité sur les règles de la Cour fédérale du Canada et élue membre du conseil d’administration de l’Association internationale de droit processuel.Le professeur en droita récemment été nommé directeur pour le Québec de la Société Runnymede. Celle-ci a pour but de promouvoir la Rule of Law et les débats et la diversité intellectuelle, dans les facultés de droit canadiennes.La Société Runnymede participe activement à l’organisation de la Law and Freedom Conference, une conférence annuelle qui se tient à Toronto à laquelle sont intervenus plusieurs juges de la Cour suprême, de nombreux juges d’appel et de prestigieux professeurs.Cette société est aussi à l’origine de la création de The A.V. Dicey Law Review et de la publication de plusieurs numéros spéciaux de la Supreme Court Law Review. Durant les dernières années, plusieurs étudiants qui ont dirigé ou animé des chapitres au sein de leur faculté ont été sélectionnés comme clercs à la Cour suprême du Canada ainsi qu’à d’autres tribunaux d’appel.L’ouvrage « Droit des aînés », dont la professeurea assuré la direction, a mérité le 1er prix de la Fondation du Barreau du Québec dans la catégorie « Ouvrage collectif ».Le livre publié en 2020 a séduit les membres du jury qui estiment qu’il se démarque : « par la qualité de son texte dans son ensemble, ayant un fil conducteur clair et bien construit. Il se démarque également par son impact pratique important et par l’originalité de son sujet, qui est peu abordé dans la doctrine juridique. Les membres considèrent que l’ouvrage apporte une contribution importante à la littérature sur le sujet et à la pratique ».Christiane Morin sera invitée à présenter ses travaux en compagnie des autres lauréats du concours lors d’une formation organisée par les Gouverneurs de la Fondation.La professeure en droita récemment reçu un doctorat honorifique en droit de l’Université Queen’s.« Une chercheuse prolifique de renommée mondiale en droit du travail et son interface avec le commerce, Adelle Blackett est une penseuse éminente dans le domaine émergent du droit transnational du travail, qui met au premier plan les approches décoloniales », a souligné l’Université Queen’s en annonçant l’octroi du prix.Adelle Blackett est professeure titulaire et détentrice de la Chaire de recherche du Canada (niveau 1) en droit transnational du travail et développement. Elle a fondé et dirige le Laboratoire de recherche en droit du travail et développement à McGill. Elle a aussi été membre fondatrice du comité directeur du Réseau international de recherche en droit du travail.Elle détient un BA en histoire de l’Université Queen’s, un double diplôme en droit civil et common law de l’Université McGill, ainsi qu’un LLM et un doctorat en droit de l’Université Columbia.