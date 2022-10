Source: Shutterstock

En maîtrisant ces sept traits de travail indispensables pour être une bonne secrétaire juridique, selon LiveAbout.La secrétaire juridique est le bras droit de l'avocat. Sa fiabilité est donc cruciale pour assurer son succès. Dans certaines situations, la secrétaire peut parfois être appelée à rester au bureau longtemps après la fermeture.Ajustez votre vie personnelle, si nécessaire, pour vous assurer que cela ne devienne pas un problème stressant et que votre bureau sache qu'il peut compter sur vous.Les secrétaires les plus performantes possèdent du dynamisme et de l'initiative. Elles n'attendent pas les instructions ou les missions d'un avocat ; elles restent au courant de ce qui doit être accompli dans une période donnée.Elles anticipent les besoins de leur employeur et de leurs clients et elles sont prêtes à sortir de leur zone de confort pour acquérir de nouvelles compétences qui aideront à assurer le bon déroulement de la pratique.Les secrétaires qui effectuent leur travail rapidement et efficacement contribuent au résultat net de leur cabinet. L’efficacité est donc un trait de travail précieux de toute secrétaire juridique qui réussit. Cela peut générer des économies de coûts que votre employeur ne manquera pas de remarquer.Les secrétaires juridiques traitent les dossiers et les données confidentielles des clients. La discrétion est donc essentielle. La divulgation d'informations confidentielles, par inadvertance ou intentionnellement, est l'un des moyens les plus rapides de mettre fin à votre carrière juridique.Tout comme vous devez laisser votre vie personnelle à la porte lorsque vous arrivez au travail, laissez le travail au travail lorsque vous fermez la porte du bureau derrière vous. Évitez de raconter votre journée avec des membres de votre famille ou des amis. Il est facile de glisser et de dire quelque chose que vous ne devriez pas.Cela va de pair avec la compassion. Personne n'aime travailler avec un employé grincheux, exigeant ou négatif. Les secrétaires qui sont agréables avec leurs collègues et courtois avec les clients ont plus de chance d’aller loin dans leur carrière.Un client qui est aux prises avec un problème sérieux appréciera un sourire calme. Soyez prête à tout et rappelez-vous que vous le rencontrez probablement au pire moment de sa vie. Gardez donc le sourire même s'il est hargneux et grossier.S'il a besoin d'être seul un instant, offrez-lui un café ou un verre d'eau. La patience est la clé. La secrétaire qui traite ces questions avec diplomatie et avec tact peut devenir une membre inestimable de l'équipe juridique.Les avocats ont des emplois qui demandent beaucoup de pression et qui les maintiennent extrêmement occupés et dépendants de leurs assistantes et secrétaires. Comme tous les travailleurs, ils apportent avec eux certaines habitudes et attitudes de travail qui peuvent exiger de la patience.Une capacité à gérer tous les types de personnalité et les défis de travail avec grâce est un trait de travail crucial de toute secrétaire qui réussit.Bien que tous ces traits soient les caractéristiques d'une secrétaire juridique réussie, le plus important pourrait être la compassion. Rappelez-vous que les clients choisissent de confier à votre cabinet des problèmes qui sont d'une importance cruciale pour leur vie.Gérez toute situation avec cette compréhension et vous allez voir que les clients et les avocats apprécieront votre travail.