Me Frédéric Levasseur et Me Laurie Noreau. Source: Site web de Groupe RDL Solutions Juridiques Québec inc.

Meet Me, deux anciens de chez Cain Lamarre ont décidé de fonder leur propre cabinet baptisé Groupe RDL Solutions Juridiques Québec inc.Ils sont rattachés au Groupe RDL, un regroupement de cabinets comptables et juridiques indépendants au Québec.« C’est avec une immense fierté que, chef de la direction, ainsi que, président du Groupe RDL, annoncent l’arrivée d’un nouveau cabinet juridique indépendant », peut-on lire sur le site du groupe.Le président de cette nouvelle firme, Me Frédéric Levasseur exerce la profession d’avocat depuis 1992. Fort de son expérience en cabinet privé, il a développé une expertise en droit des affaires.La cofondatrice et vice-présidente, Me Laurie Noreau, est avocate depuis 2009 et s’est spécialisée également en droit des affaires.Au cours des six dernières années, les deux avocats ont ainsi eu l’occasion de collaborer ensemble chez Cain Lamarre. Alors, comment est née cette envie de monter leur propre cabinet ?« Depuis plusieurs années, on travaillait en étroite collaboration avec différents cabinets du groupe RDL. Je travaillais régulièrement avec le groupe à Victoriaville et on avait plusieurs clients en commun avec les membres du groupe qui travaillent à Québec. On avait donc déjà beaucoup d’affinités », explique Me Frédéric Levasseur.Et celui-ci de poursuivre : « L’opportunité s’est présentée de développer un partenariat avec eux. Pour nous, c’était un projet intéressant parce qu’on voulait se rapprocher de la clientèle RDL et développer, à leurs côtés, de nouveaux mandats et de nouveaux clients ».Avec leur équipe constituée de quatre avocates et une notaire, les deux associés vont se consacrer à leur principal domaine de pratique : le droit des affaires.La particularité de leur nouveau cabinet ? Sa proximité immédiate avec un cabinet comptable.« Ça va vraiment favoriser le contact avec les clients. Ils peuvent à la fois rencontrer leur comptable, leur fiscaliste et leur avocat. On travaille en synergie tous ensemble », souligne Me Frédéric Levasseur.Un sentiment partagé par son associée, Me Laurie Noreau : « Ce qui fait la différence, c’est le service client et notre disponibilité. On est des piliers avec les comptables et fiscalistes autour de l’entrepreneur qui n’a pas le temps de gérer certains aspects légaux, fiscaux et comptables. On est vraiment là pour accompagner l’entrepreneur dans toutes les sphères de son entreprise, que ce soit au démarrage, en pleine croissance ou dans le cadre d’une réorganisation ».Si le cabinet vient tout juste d’ouvrir ses portes, la question des aspirations et objectifs futurs se pose assurément.« Pour le moment, il faut qu’on mette en place notre structure afin d’être pleinement opérationnel. Mais dans le futur, on n’exclut pas la possibilité d’ajouter des ressources, on a évidemment un objectif de croissance. On veut vraiment continuer à développer notre clientèle. Pour cela, il faut se donner le temps de bien se positionner », conclut Me Frédéric Levasseur.