Faculté de droit de l'Université de Montréal. Source: Facebook

L’étudiant Loïc Bizeul. Source: Site web de l'Université de Sherbrooke

Rosalie Jukier. Source: Site web de l'Université McGill

Audrey Ferron Parayre. Source: Site web de l'Université d'Ottawa

Cette semaine, Droit-inc fait à nouveau un retour sur les nouvelles de vos facultés de droit.Trois nouvelles bourses à la diversité, découlant du Forum citoyen sur la représentativité des communautés noires dans le milieu juridique, seront remises dès cet automne, à des étudiants de la Faculté de droit.La bourse de la relève Davies permettra d’offrir deux bourses. La première sera remise dès cet automne, pour un étudiant issu de la communauté noire et la deuxième à un étudiant des premiers peuples, à l’automne 2023.La bourse de la diversité Dentons permettra d’offrir une bourse dès cet automne à un étudiant en deuxième année du baccalauréat en droit, issu de la communauté noire.Quant à elle, la bourse de la diversité Fasken permettra d’offrir une bourse dès cet automne à un étudiant issu de la communauté noire en 2e ou 3e année du programme de baccalauréat en droit., étudiant au doctorat en études du religieux contemporain au Centre d’études du religieux contemporain et nouveau coordonnateur de la Chaire de recherche Droit, religion et laïcité de la Faculté de droit, a obtenu une bourse de doctorat en recherche du Fonds de recherche du Québec – Société et culture, lors du concours 2021-2022.Il réalise actuellement sa thèse sous la direction du Professeur. Dans le cadre de sa recherche, il s'intéresse au parcours de prêtres catholiques homosexuels en contexte québécois.Aussi, la Chambre de la sécurité financière (CSF) et l’Université de Sherbrooke (UdeS) ont décidé de s’unir pour approfondir les connaissances entre le droit financier disciplinaire et les technologies de l’information.Plus précisément, elles exploreront comment la mise en valeur des données d’enquêtes peut soutenir l’action déontologique. Les données qui seront traitées sont tirées de dossiers d’enquêtes disciplinaires de la Chambre de la sécurité financière.Elles peuvent provenir de demandes d’enquêtes, de plaintes, des parties prenantes, de la démarche chronologique d’une enquête, d’une infraction. Elles ont été formulées par le public ou par l’Autorité des marchés financiers.« Cette collaboration scientifique avec la CSF constitue une opportunité d’approfondir l’état des connaissances sur l’intégration des technologies, notamment l’intelligence artificielle, dans le domaine juridique et, plus spécifiquement, dans les outils d’encadrement règlementaire et de contrôle disciplinaire dans le secteur financier », se réjouit le professeur Arthur Oulai, spécialiste en droit civil.La professeure en droita récemment reçu le prix Morty Yalovsky pour célébrer l’ensemble des réalisations et l’excellence dans le leadership académique de l’Université McGill.Créé en 2021, ce prix reconnaît l’excellence soutenue au cours d’une carrière académique en matière de leadership et de contribution à la communauté mcgilloise.« Lorsqu’il a été saisi de la candidature de la professeure Rosalie Jukier, le comité de sélection a rencontré un dossier plein d’énergie, de vision et de sens aigu de l’administration », a déclaré, Vice-Principal Exécutif, lors de la cérémonie de présentation du prix.Rosalie Jukier est professeure titulaire à la Faculté de droit, depuis 1985. Elle enseigne dans les traditions juridiques du droit civil et de la common law, principalement dans les domaines des obligations contractuelles et du droit judiciaire ainsi que de la procédure civile.Dans le cadre du Concours juridique 2022, la Fondation du Barreau du Québec a récemment accordé à la chercheuse et professeureune mention honorable dans la catégorie Nouvel auteur, pour son ouvrage intitulé: « Donner un consentement éclairé à un soin : réalité ou fiction? ».Dans son ouvrage, la professeure analyse la conformité des pratiques cliniques avec les normes juridiques mises en place pour protéger les deux parties. Elle s’intéresse entre autres aux écarts marqués entre le droit posé et le droit vécu en matière de consentement éclairé en contexte clinique.Le professeura également été salué pour son travail de recherche sur la reconnaissance des droits ancestraux au Québec. Ghislain Otis s’est penché sur la question dans son article intitulé « La revendication d’un titre ancestral sur le domaine privé au Québec ».Sa publication s’est attirée les éloges de la Fondation du Barreau du Québec. Le professeur a donc obtenu la mention honorable dans la catégorie Article du Concours juridique 2022., doyen adjoint et secrétaire à la Faculté est le récipiendaire du Mérite du Barreau de l’Outaouais pour l’année 2022. Il est reconnu pour être très apprécié des étudiants auprès de qui il joue un rôle de mentor et de conseiller.L’Association des étudiants et étudiantes en droit civil de l’Outaouais lui avait d’ailleurs remis un prix spécial au Gala Grand Maillet 2019 soulignant « 15 ans de dévouement, de générosité, de passion et d’engagement » et « d’énormes contributions à leur réussite ».Professeur à temps partiel en droit constitutionnel et droits et libertés à la Faculté depuis 1998 et auteur de nombreuses publications dans le même domaine, il est souvent sollicité par les médias pour commenter des questions d’ordre constitutionnel, ou encore des questions liées à l’éthique et la déontologie professionnelle.La doyennese réjouit de cet honneur qui rejaillit sur toute la Faculté : « Félicitations à Me Pierre Thibault qui est extrêmement apprécié des étudiants de la Section de droit civil et de l’ensemble de notre communauté! Ce prix souligne ses immenses contributions à l’accessibilité à la justice, la vulgarisation du droit et la formation de la relève dans l’Outaouais », explique-t-elle.