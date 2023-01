Mes Valérie Charpentier, Eleonora Eusepi, Sophia Khanzadian et Isabel Pouliot. Source: BCF

BCF Avocats vient d’annoncer la nomination de quatre avocates à titre d’associées. Mesdu bureau de Montréal et Medu bureau de Québec.Me Valérie Charpentier est avocate au sein du groupe de droit des affaires à Montréal.Ses champs d’expertises s’étendent du droit corporatif et des fusions et acquisitions aux placements de titres sur le marché dispensé au Québec, au droit des sociétés en général ainsi qu’aux offres publiques d’achat, aux appels publics à l’épargne et aux placements privés.Elle est diplômée en droit de l’Université de Sherbrooke.Me Eleonora Eusepi œuvre également dans le domaine du droit des affaires, plus particulièrement en financement bancaire et en droit immobilier.Elle représente de façon régulière des clients dans le cadre de transactions mettant en cause le transfert, l’aménagement, la gestion et la location de biens immobiliers, ce qui comprend les immeubles industriels et les immeubles à usage mixte.Celle-ci conseille aussi des clients dans le cadre de transactions de financement, plus précisément en ce qui a trait au financement d’actifs, aux prêts commerciaux, au financement immobilier, au financement d’équipement et au financement aéronautique.Dans le cadre de ces transactions, elle agit pour des institutions bancaires, des prêteurs privés et des emprunteurs.Me Eleonora Eusepi est diplômée en droit de l’Université de Montréal. Elle détient également un certificat en droit de la China University of Political Science and Law.Me Sophia Khanzadian est, quant à elle, une avocate en immigration au sein de l’équipe de Montréal.Elle offre des conseils aux entreprises canadiennes et québécoises sur un large éventail de sujets liés à l’immigration d’affaires.Cette avocate possède une connaissance approfondie de l’immigration d’affaires au Canada et au Québec, notamment en ce qui concerne les permis de travail temporaires et les visas d’affaires, la résidence permanente et la citoyenneté, ainsi que sur diverses questions liées aux politiques et à la conformité.Elle est titulaire d’un baccalauréat en droit et d’un Certificat en droit social et du travail de l’UQAM.Me Isabel Pouliot exerce, pour sa part, principalement en litige civil et commercial et se spécialise plus particulièrement dans les conflits entre actionnaires, tels que les recours en oppression et en redressement en cas d’abus de pouvoir ou d’iniquité.Son expertise l’amène régulièrement à plaider devant les instances judiciaires afin de présenter divers recours extraordinaires dont des demandes d’ordonnances de sauvegarde et d’injonction.Elle représente autant des actionnaires minoritaires que majoritaires ainsi que des entreprises afin d’assurer le respect de leurs droits.Me Isabel Pouliot exerce également en droit de la construction, dans le cadre de dossiers complexes faisant appel à la responsabilité professionnelle des divers intervenants du milieu.Elle détient un baccalauréat en droit de l’Université Laval.