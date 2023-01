Jamie Spannhake. Source: LinkedIn

Il y a de ces semaines où les dossiers et les tâches s’enchaînent, tous importants, et tous autant les uns que les autres. Évidemment, avec des délais serrés.Première chose à faire : respirer. C’est ce sur quoi insiste, écrivaine, coach pour avocats et conférencière américaine, dans un billet publié sur le site spécialisé Attorney at Work.Ce n’est pas ce qui va tout solutionner de suite, certes, mais l’idée est surtout d’y voir plus clair. La coach explique plus concrètement que la respiration profonde « active le système nerveux parasympathique, qui est le système ‘repos et digestion’ nous permettant de rester calme au milieu du chaos de nos vies bien remplies ».C’est là que nous allons pouvoir évaluer la situation. L’experte estime que si prendre du temps quand on n’en a pas peut paraître « contre-intuitif », c’est pourtant ce qui va permettre d’être « concentré et efficace ».Le temps de la liste est arrivé. Faire une liste, c’est s’assurer de ne rien oublier et donc se décharger d’une certaine part d’anxiété, d’après Jamie Spannhake. Juste une liste sans priorités.On a alors une vue d’ensemble. C’est le temps de prendre des décisions. Une façon de prioriser ces tâches peut être de les classer selon le temps que chacune d’entre elles prendra.Certains vont préférer se débarrasser des tâches courtes pour « atténuer le sentiment d’être submergé », pointe l’experte.D’autres vont choisir de commencer par la tâche la plus chronophage. Quelle que soit sa préférence, l’important est de faire un plan.Cela va de soi, quand c’est trop, c’est trop. Est-ce qu’un parajuriste pourrait nous venir en aide pour traiter des courriels et rassembler des documents importants ? Son soutien pourrait être primordial.Est-il, enfin, pour certaines tâches, possible malgré tout de dépasser quelque peu la date limite ? Demander une marge de manœuvre, quand cela est possible, ce n’est pas interdit. Même s’il ne s’agit que d’une matinée supplémentaire, cela pourra faire toute la différence dans son organisation.Pourquoi ne pas établir ce plan dès le lundi matin , d’ailleurs ? Des tâches s’ajouteront certes au fil des jours, mais ce premier tri, entre priorités, marges de manœuvres à négocier et délégation, sera nécessairement bénéfique.