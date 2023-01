Me Marc Bélanger. Photo : LinkedIn

Mea décidé de quitter DS Avocats pour fonder son propre cabinet baptisé B International – Avocats Inc.Avec ce nouveau cabinet, cet avocat va accompagner ses clients au niveau de la planification stratégique pour le développement de leurs activités à l’international.« C’est un véritable aboutissement dans mon cheminement de carrière. Je me suis dit qu’aujourd’hui à 52 ans, c’était le moment », confie l’avocat.En travaillant pour plusieurs cabinets comptables au cours de son parcours professionnel et fort de son expérience chez DS Avocats, Me Marc Bélanger a acquis une vision globale de la fiscalité internationale.Si au départ, il travaillait surtout avec les États-Unis, son travail s’est ensuite étendu à l’Asie, l’Afrique et l’Europe.« Aujourd'hui j'ai une expertise autant en fiscalité internationale qu’en négociation et dans la mise en place stratégique de développement à l'international », explique Me Marc Bélanger.Et celui-ci d’ajouter « En regardant ce qu’il y avait sur le marché, j’ai remarqué qu’il n’y en a pas beaucoup qui ont une expertise si diversifiée en commerce international ».Celui-ci va, par exemple, accompagner des clients qui souhaitent quitter le Canada au niveau de la restructuration de leurs activités commerciales.Il s’assure également de mettre en place des structures corporatives optimales d’un point de vue fiscal tout en participant activement à la négociation et à la rédaction de divers contrats commerciaux.Ses objectifs pour le futur ? « Je suis en discussion pour recruter des collaborateurs. Le but est bien évidemment de croître et de m’associer avec différentes personnes », confie Me Marc Bélanger.