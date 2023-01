Mes Gabriel Nadeau-Roberge et Alex Parken. Source: DS Avocats

Mesdu bureau de Montréal etde Calgary sont désormais associés au sein du cabinet DS Avocats.« Ces deux avocats prometteurs sont également d’excellents ambassadeurs des valeurs d’excellence, de leadership et de collaboration », mentionne le cabinet.Me Gabriel Nadeau-Roberge axe sa pratique sur le droit transactionnel, les fusions et les acquisitions, le droit commercial général ainsi que le droit immobilier.Il a rejoint DS Avocats en avril 2021. Auparavant, celui-ci travaillait pour le cabinet Fortier, D'Amour, Goyette - Notaire et Avocat situé à Longueuil.« Je suis fier de participer à la relève du cabinet et de pouvoir contribuer à la croissance d’une organisation qui met de l’avant les besoins de ses clients et sa relation de partenaire d’affaires et de collaborateur de proximité avec eux », a déclaré l’avocat.Il est détenteur d’un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal.Me Alex Parken œuvre, quant à lui, principalement en droit des valeurs mobilières, droit des sociétés, fusions et acquisitions et en financement des entreprises.Celui-ci a notamment de l'expérience dans l'aide aux émetteurs et aux preneurs fermes dans le cadre d'une gamme de transactions.Sa pratique consiste également à conseiller les émetteurs sur le droit général des sociétés, le droit commercial et le droit des valeurs mobilières.Il a obtenu son doctorat en droit et son baccalauréat ès arts à l'Université de Calgary.