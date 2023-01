Me Simon Roy. Source: USherbrooke

Me Louis R. Charron. Source: LinkedIn

Me Martine Brodeur. Source: LinkedIn

Me Chantal Denommée. Source: TMF

Le conseil des ministres fait encore des heureux parmi les juristes, en procédant à la nomination de ces quatre avocats.Meest nommé membre de la Commission des services juridiques. Ce spécialiste du droit pénal est professeur à la faculté de droit de l’Université de Sherbrooke depuis vingt ans.Me Roy est le vice-doyen aux études de premier cycle et à l’innovation de l’université estrienne. Ce barreau 1997 est aussi le directeur des programmes de premier cycle et de deuxième cycle pour le volet des cours. Il est également directeur intérimaire du programme de maîtrise en pratique du droit criminel et pénal. Il est responsable du diplôme de lutte contre la criminalité financière pour la faculté de droit.Me Simon Roy a mené de nombreuses activités de recherche, le conduisant à publier de multiples articles et rapport publiés au Québec et en Europe. Il a été invité à l'Institut de Sciences criminelles et Justice de l'Université de Bordeaux à titre de professeur en droit pénal canadien.Au début de sa carrière, Me Simon Roy a œuvré comme recherchiste-rédacteur aux travaux du ministère de la Justice du Canada sur les thèmes du droit autochtone et du bijuridisme canadien.L’avocat a été le secrétaire-trésorier de l'Association des professeurs de droit du Québec. Il est membre du comité sur la formation continue du Barreau de St-François. Il est membre-chercheur de la Chaire de recherche CIBC et intégrité financière.Simon Roy est le maire de la municipalité d’Ayer’s Cliff depuis les dernières élections en 2021.Me Simon Roy détient un doctorat en droit de l’Université d’Ottawa, une maîtrise en droit de l’Université Laval et un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke.Meest nommé régisseur de la Régie du bâtiment du Québec. Il est avocat au sein de la firme Louis Charron avocat.Barreau 1989, Me Charron pratique en droit des affaires, de l'immobilier et des technologies de l’information.Il a tout d’abord exercé durant 14 ans chez De Grandpré Chait, avant de pratiquer à son compte. Au cours des dernières années, il a par ailleurs exercé pour le cabinet Gilbert Séguin Guilbault.Me Louis R.Charron est depuis près de vingt ans professeur à l’École du barreau du Québec. Il enseigne le droit de la preuve. Il a enseigné le droit des affaires au Cambodge durant plusieurs années.Me Charron est cofondateur du Comité d'orientation et d'identité sexuelles (CORIS), et du comité LGBT du Barreau du Québec, qu’il préside depuis sa création en 2015. Membre du comité LGBT du Barreau de Montréal, il a présidé la Chambre de commerce gaie du Québec. Il est le gouverneur de la Fondation Émergence, qui éduque en matière de diversité sexuelle et de pluralité des genres.Me Louis R. Charron détient un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke, une maîtrise en administration des affaires de HEC Montréal, ainsi qu’un baccalauréat en microbiologie de l’Université de Montréal.Meest nommée régisseuse de la Régie du bâtiment du Québec. Elle est directrice des affaires juridiques et corporatives à la Société d’habitation et de développement de Montréal (SHDM).Ce barreau 1989 a commencé sa carrière d’avocate au cabinet Pierre Généreux et associés, avant d’occuper le poste de directrice des affaires juridiques à l’Association provinciale des constructeurs d’habitation du Québec (APCHQ).Me Brodeur retourne pratiquer en cabinet, successivement chez Crochetière Perrin, puis chez Beauchamp Brodeur comme avocate associée, et chez BBP également comme associée.En 2015, elle prend la direction des affaires juridiques et corporatives de la SHDM.Me Martine Brodeur détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal.Meest nommée à nouveau membre à temps partiel du Tribunal administratif des marchés financiers (TMF).Barreau 1992, elle débute comme avocate chez Desjardins Ducharme Stein Monast. Elle entame ensuite une carrière de conseillère juridique, d’abord chez Axa Assurances, puis chez Provigo.En 1996, Me Chantal Denommée devient vice-présidente services juridique et immobilier, chez Nadco. Elle rejoint deux ans plus tard la firme Intact, où elle exercera durant vingt ans, d’abord comme directrice principale aux affaires juridiques, avant de devenir vice-présidente aux affaires juridiques et conformité, et secrétaire adjointe.C’est en 2018 que Me Chantal Denommée est nommée au TMF à temps partiel.Me Chantal Denommée détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal.