Me Anne-France Goldwater et Me Marie-France Ouimet. Sources: Facebook et LinkedIn

Le concours Goldwater, Dubé en droit de la famille vit son apothéose ce vendredi 4 février avec la grande finale, qui mettra aux prises des équipes provenant de six facultés de droit québécoises.Cette année, pour le dixième anniversaire de la décision de la Cour suprême dans l’affaire Éric contre Lola, c’est ce dossier emblématique qui fait l’objet du concours. En revisitant cette poursuite à travers le prisme des jugements et des lois décidés depuis dix ans.« Meet moi-même serons comme deux juges en appel de la décision de la Cour suprême », illustre MeÀ l’issue d’une présélection réalisée par les universités, les équipes ont rendu leurs mémoires lors de leur session d’automne, et c’est une équipe de l’Université McGill - qui représentait Éric - qui a remporté le prix de 5 000$ du meilleur mémoire. L’évaluation des mémoires a permis de sélectionner deux équipes par université, l’une représentant Éric, l’autre défendant Lola, pour la finale.Un autre 5 000$ sera attribué lors de la grande finale, pour récompenser la prestation des étudiants en plaidoirie principale et en réplique. La moitié du prix sera décernée au meilleur plaideur représentant Éric, et l’autre moitié ira au meilleur plaideur représentant Lola.Les deux avocates expertes en droit de la famille évalueront les plaidoiries en se basant notamment sur la capacité des étudiants à incarner leur plaidoirie, à tenir compte des réactions des deux « juges » ainsi qu’à leur manière de répondre aux questions, à arrimer les faits à la théorie de la cause, comme à leur capacité à représenter un client.« Les étudiants aiment avoir ce contact avec Me Goldwater, son intensité et sa passion, même si c’est challengeant! »Afin de peaufiner leur préparation, Me Marie-France Ouimet a offert six heures de formation aux participants, d’une part sur la rédaction du mémoire, d’autre part pour bien saisir la différence entre la présentation d’un travail universitaire et la représentation d’un client.Pour Me Goldwater et Me Ouimet, ce concours est l’occasion de mettre de l’avant le droit de la famille, insuffisamment mis en valeur à leur goût.« À travers ce concours, il est important pour notre cabinet de donner accès à la pratique de ce domaine du droit », souligne Me Ouimet. « Nous voulons leur donner la saveur de la pratique. »