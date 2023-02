Shadaye Cousins. Source: Université McGill

Adeline Audrerie. Source: LinkedIn

Cette semaine, Droit-inc fait, à nouveau, un retour sur les nouvelles de vos facultés de droit.Les professeuresetsont colauréates du Prix Greenberg 2022 sur la recherche féministe.La 5e édition de l’activité de reconnaissance des étudiantes et étudiants-athlètes s’est récemment tenue afin de souligner leur mérite pour l'année 2021-2022.À cette occasion, 264 étudiantes et étudiants-athlètes impliqués dans les différentes équipes sportives élites du programme Rouge et Or de l’Université Laval y ont été honorés.Dans le lot, la Faculté de droit a dénombré sept membres de sa communauté étudiante. Il s’agit de :(natation),(triathlon),(golf),(triathlon),(tennis),(football) et(cheerleading).La Faculté de droit vient d’accueillirdans son équipe administrative à titre de doyenne adjointe intérimaire.Celle-ci détient plus de dix ans d’expérience en engagement et leadership communautaire, ainsi qu’en travail auprès de groupes marginalisés.Au cours de ses études en droit, elle a travaillé comme représentante étudiante à la Clinique d’information juridique à McGill, et a pris part au programme de mentorat par les pairs.Elle a également été ambassadrice étudiante pour le programme Law Education Connection, où elle inspirait des jeunes de milieux à risque à poursuivre une formation juridique à McGill.Après avoir défendu avec succès sa thèse de doctorat en décembre dernier,a été embauchée comme professeure au nouveau département de droit de l’Université du Québec en Outaouais.Celle-ci a effectué son doctorat en cotutelle internationale, sous la direction des professeuresetSa thèse porte sur l’émergence d’un droit du règlement amiable des différends en France et au Québec. Elle y interroge les liens qui se tissent entre le règlement amiable des différends, la justice et le droit.