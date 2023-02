Mes Sophie-Anne Décarie et Richard Laramée. Source: DS Avocats

Le cabinet gatinois Décarie Avocats rejoint la galaxie de DS Avocats.Le cabinet fondé et dirigé par Medevient ainsi le septième bureau de DS Avocats au Canada. Décarie Avocats agit essentiellement en droit corporatif, droit des affaires, litige, droit du travail et droit de la famille. Le cabinet de Gatineau emploie quatre avocats et quatre personnels de soutien. Décarie Avocats pratiquera pour un temps sous l’appellation DS Décarie Avocats.« Nous avons eu un coup de coeur réciproque », se félicite Me, chef de la direction du bureau de Montréal de DS Avocats et président du conseil d’administration de DS Avocats Canada. Nous avions eu l’occasion de collaborer ensemble sur des dossiers, et nous avions vu qu’il y avait une connexion. »Pour DS Avocats, l’arrivée de Décarie Avocats permet de renforcer sa présence dans la région.« Le but est de dynamiser notre clientèle d’affaires à Ottawa et dans la région de l’Outaouais », souligne Richard Laramée, avant de préciser: « nous doublons notre nombre d‘avocats dans la région, et ce n’est qu’un début! »Présent dans quatre provinces canadiennes, DS Avocats est présent dans 14 pays, avec 400 avocats répartis dans 25 bureaux sur quatre continents. Une différence avec les grands cabinets anglo-saxons est que DS Avocats a été fondé à Paris il y a 50 ans.« D’autres cabinets ont cette présence internationale, mais nous faisons les choses différemment, précise Richard Laramée. Nous n’avons pas l’ambition de constituer des mégacabinets dans chaque ville. Nous comptons plutôt jusqu’à 40 ou 50 avocats par ville. »Le cabinet international, dont le siège est basé en France, tient à sa spécificité.« Nous avons une présence francophone dans chacun de nos bureaux à travers le monde », souligne Richard Laramée, qui se félicite que le cabinet mondial ait su « garder un esprit boutique tout en continuant sa croissance ».La proximité affichée par DS Avocats a pesé dans le choix de Sophie-Anne Décarie, au moment de rejoindre le cabinet international. La présidente de Décarie Avocats, et désormais associée de DS Décarie Avocats, se félicite de cet aspect de l’identité de DS Avocats.« La proximité est importante pour moi », explique-t-elle. Cela nous permet d’offrir une spécialisation en droit des affaires, tout en offrant une approche humaine chaleureuse à mes employés. »Sophie-Anne Décarie souhaitait voir son cabinet accéder à des spécialisations complémentaires, pour assurer le meilleur service à ses clients.« Une clé importante de ma décision était de pouvoir faciliter l’accès de notre clientèle d’affaires et de mes employés à des expertises solides en droit des affaires et en droit corporatif, notamment en fiscalité. »La fondatrice de Décarie Avocats imagine déjà l’apport de la collaboration avec le bureau de DS Avocats à Ottawa.« J’ai plusieurs clients qui ont une entreprise à Ottawa et à Gatineau, ou avec des propriétés en Ontario: au lieu d’envoyer un dossier à un confrère externe, nous pourrons le garder en interne pour discuter de la meilleure façon de régler une problématique », décrit Sophie-Anne Décarie.A-t-elle eu une appréhension au moment de faire entrer son petit cabinet dans une structure aussi grande? « Je n’ai pas eu d’inquiétude parce que je connais Me Laramée depuis un certain temps», affirme-t-elle. « Je connaissais son approche très humaine, proche des gens. Cela se confirme depuis l’officialisation du regroupement, puisque je ne ressens pas de hiérarchie lourde quand nous discutons des dossiers.L’associée de DS Décarie Avocats compte bien continuer de bénéficier de la souplesse d’un petit cabinet tout en s’appuyant sur les expertises d’un cabinet mondial.« Il y a une vision bien installée chez DS Avocats, qui est d’amener de la créativité et de la flexibilité pour rechercher des solutions pratiques », observe Sophie-Anne Décarie. « La vision de l’entrepreneur est bien implantée chez DS Avocats. »Pour sa part, Richard Laramée rend l’hommage. « Sophie-Anne Décarie a bâti son cabinet à partir de rien », rappelle-t-il. Elle a toujours eu à cœur de bien servir sa clientèle et de développer son cabinet. C’est une gestionnaire aguerrie, avec des qualités de leadership », sur laquelle il entend s’appuyer pour la croissance future de DS Avocats Canada.