Mélissa Rochon. Source: LinkedIn

Ugo Gilbert Tremblay. Source: Université de Montréal

Olivier Delas. Source: Université Laval

La Faculté de droit de l’Université de Montréal était l’hôte de la 45e édition du Concours de plaidoirie Pierre-Basile-Mignault qui s’est déroulé les 10 et 11 février 2023, auquel une délégation étudiante de l’Université du Québec à Montréal participait., étudiante au Département des sciences juridiques de l’UQAM a remporté la coupe Robinson Sheppard Shapiro pour la meilleure plaideuse, ex aequo avecde l’Université Laval !Pour rappel, le concours de plaidoirie Pierre-Basile-Mignault est une compétition qui oppose les six facultés canadiennes de droit civil.La Faculté de droit de l’Université de Montréal vient d’annoncer l’embauche deà titre de professeur adjoint.Doté d’une formation bidisciplinaire en droit et en philosophie, Gilbert Tremblay se passionne pour tout ce qui touche de près ou de loin au droit pénal, avec un intérêt marqué pour les questions relatives aux fondements de l’imputabilité, au neurodroit et à la criminalisation des discours de haine.Le professeur titulaire de droit international et européen à la Faculté de droit de l'Université Laval,est le codirecteur d'un nouveau livre sur le droit international et l'Union européenneIntitulé « L'Union européenne, puissance globale dans les relations internationales et transatlantiques », cet ouvrage propose une réflexion profonde et qualitative sur la capacité de l’Union européenne à influer sur les réponses à apporter aux enjeux internationaux actuels, et plus généralement à s’affirmer dans les relations internationales et transatlantiques.La Clinique interdisciplinaire en droit social de l'Outaouais (CIDSO) a récemment célébré son premier anniversaire.Le juge en chef du Canada, le très honorable Richard Wagner, était présent afin de souligner l’apport de la Clinique au sein de la communauté juridique.« La communauté juridique a besoin de plus de gens comme vous. Des gens qui partagent la même passion, le même intérêt pour travailler à une société plus juste, une société plus généreuse envers les personnes les plus vulnérables et les plus démunies de notre pays », a déclaré le magistrat de la Cour suprême en remerciement à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à ce projet interdisciplinaire en droit social.Grâce à une collaboration entre la Faculté de droit, la Faculté des sciences sociales et la Faculté des sciences de la santé de l’Université d’Ottawa, les stagiaires, des étudiant(e)s en soins infirmiers, en travail social et en droit, travaillent à trouver des solutions globales et cohérentes aux problématiques rencontrées dans des domaines divers comme la famille, le logement, le travail, le criminel/pénal ou autres.