Antoine Lefebvre, Mikaël Morin, Erica Piccilo, Lara Bourgeois et Ingride Roy. Source: Université de Montréal

Thomas Windisch. Source: Université de Sherbrooke

Ugo Gilbert Tremblay. Source: Université de Montréal

Sarah Guerrier, Nancy Nlend et Marie-Ève Sylvestre. Source: Université d’Ottawa

Cette semaine, Droit-inc fait à nouveau un retour sur les nouvelles de vos facultés de droit.L’équipe de la Faculté de droit de l’Université de Montréal s’est mérité trois prix lors du Concours de plaidoirie Laskin 2023.Composée deet d’, l'équipe de la Faculté a remporté le prix de la 3e meilleure équipe au pays après l'Université de Dalhousie et l'Université Laval.« Ce prix prestigieux tient compte des résultats combinés obtenus par les 4 membres de l’équipe au cours de chacune des rondes qu’ils ont disputé ainsi que des deux mémoires, appelant et intimé, qu’ils ont déposés auprès du concours ».Mikaël Morin et Erica Piccolo ont également accédé à la ronde finale du concours et gagné le prix de la deuxième meilleure paire de plaideurs. Mikaël Morin a aussi gagné le prix du deuxième meilleur plaideur au pays et Antoine Lefebvre a terminé 6e meilleur plaideur au pays.Plusieurs prix ont été remportés par des étudiants au courant de la dernière semaine.Lors du Concours Goldwater-Dubé, l’UQAM était représentée par, qui a remporté le prix de la meilleure équipe de plaidoirie. L’Université souligne aussi l’apport de son collègue, avec qui elle a rédigé le mémoire d’appel.Lors du Concours Laskin, l’UQAM était représentée paret. Leur équipe, guidée par Meset, a remporté le prix des troisièmes meilleurs mémoires., chargé de cours à la Faculté de droit, vient de faire paraître l’ouvrage « La désobéissance civile mode(s) d’emploi », aux Presses de l’Université Laval.Préfacé par le professeurde l'Université Saint-Louis à Bruxelles, le livre est la version longue de son mémoire de maîtrise, codirigé par les professeursetCe livre invite les juristes à « recourir à une méthode littéraire afin de formuler un discours réflexif sur le droit. Ainsi mobilisée, la connaissance juridique offre une perspective différente sur des problématiques centrales à toute société démocratique, comme le devoir d’obéissance au droit, mais surtout, la possibilité d’y désobéir ».Dans un autre ordre d’idée, l’Université de Sherbrooke contribuera à faire avancer la recherche en cybersécurité au Canada. Pour ce faire, le gouvernement fédéral fait appel à l’expertise de l’Université en lui octroyant un montant cumulatif de 1 952 781 $ pour d’importants travaux de recherche.Le montant est accordé dans le cadre de la Stratégie nationale de cybersécurité par Sécurité publique Canada et est alloué à une équipe multifacultaire et pluridisciplinaire afin que celle-ci réalise deux projets de recherche partenariale.Le projet postdoctoral devient d’être sélectionné pour la bourse postdoctorale Banting, d’une valeur de 140 000$.Ce programme de bourses du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) offre du financement aux meilleurs candidats postdoctoraux et candidates postdoctorales « afin que ceux-ci et celles-ci contribuent à l’essor économique, social et scientifique du Canada ».La professeure en droit,, a été nommée présidente de la Commission de droit du Canada par le gouverneur en conseil, pour un mandat de cinq ans, à compter du 6 juin 2023.Shauna Van Praagh est professeure titulaire à la Faculté de droit de l’Université McGill, où elle enseigne et mène ses recherches depuis 1993. Elle a été une actrice de premier plan dans la réforme de l’enseignement du droit et l’innovation pédagogique à McGill.Aussi, la professeure en droit,, a reçu un doctorat honoris causa de l’Université catholique de Louvain (UCLouvain). Il s’agit du deuxième doctorat honorifique décerné à la professeure Adelle Blackett cette année. En octobre, elle a reçu un doctorat en droit honoris causa de l’Université Queen’s.L’étudiantes’est récemment fait remettre la bourse d’admission Bansoba.Cette bourse a été créée grâce à l’initiative de, une diplômée de la promotion de 2020 de la Faculté de droit. Elle vise à encourager les jeunes noirs à faire carrière en droit grâce à une aide financière dès leur première année d’études.« Avec cette bourse, Ruth m’a montré que c’est possible et réaliste pour moi, une femme noire, de réussir dans ma formation et aspirer à poursuivre une carrière juridique », a mentionné Nancy Nlend, en recevant sa bourse.