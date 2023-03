Sona Pancholy. Source: LinkedIn

Une nouvelle tendance est en train de se développer… Les échanges d’avocats entre cabinets. Quels sont les avantages de cette nouvelle pratique?Selon, présidente de Meritas, un réseau de cabinet d’avocats qui compte plus de 8 900 avocats dans 92 pays, les échanges permettent tout d’abord d’attirer de jeunes talents.« Pour les avocats, il s'agit d'une occasion d'établir des relations non compétitives, de développer des connaissances globales et surtout de l’expérience », a-t-elle mentionné dans le journal Canadian Lawyer.Dans un échange, un avocat peut partir travailler dans un autre cabinet pendant quelques semaines tout en restant employé par son cabinet initial. Il fait tout simplement le travail dans un autre bureau.Cette façon de faire permettrait de renforcer les relations et la collaboration potentielle entre les cabinets. Toujours selon Sona Pancholy, « cela permet aussi de donner de nouvelles opportunités pour les clients. Cela peut également accroître votre capacité à repérer les futures opportunités lorsque vous retournez dans votre cabinet d’origine ».Meritas a lancé son programme d'échange en 2009 et l'a repris en septembre 2022 après une interruption causée par la pandémie de la COVID. Il se nomme « Meritas Emerging Talent Lawyer Exchange.Depuis 2009, 12 cabinets et 21 de leurs avocats ont participé à un échange.« Nous avons des cabinets dans diverses régions qui sont intéressées par ce programme et qui s'engagent à essayer de trouver des moyens d'en tirer parti », a ajouté Sona Pancholy.En 2022, ce sont trois cabinets qui ont participé à ce programme d’échange. Le cabinet Whitney Moore Solicitors (Irlande), le cabinet Anderson Strathern (Écosse) et le cabinet Howard Kennedy (Angleterre).« Cette expérience fut pour moi une excellente initiative et une belle occasion de renforcer mon réseau externe en plus d'établir une relation de travail étroite avec un autre cabinet membre », a déclaré, avocate participante au programme d’échange.« L'échange d'avocats a été un grand succès jusqu'à présent, une expérience vraiment positive pour les cabinets et les participants », pointede Whitney Moore. « C'était formidable d'explorer les moyens par lesquels nous pourrons travailler ensemble sur des projets », peut-on lire sur le site du programme d’échange.En 2015 et 2017, le Barreau de Montréal avait organisé le programme d’échange Montréal-Shanghai. En participant, les avocats et les membres des cabinets hôtes avaient l’occasion de développer un réseau de contacts avec des collègues chinois et de bâtir des liens concrets avec de futurs partenaires.Selon Me, conseillère juridique chez Imperial Tobacco Canada Limitée, ce programme d’échange « était une occasion inouïe de réseauter, d’explorer un marché ».Elle ajoute: « J’ai vu qu’il y avait des possibilités d’établir là-bas un bureau de représentants. Même si on ne peut pas agir comme avocat à Shanghai, on peut, comme consultant international, être très utile sur place pour aider nos clients qui font des affaires en Chine ».Cette opportunité d'échange découlait d’une entente signée entre le Barreau de Montréal et l’Association du Barreau de Shanghai, en 2011.Aucune initiative semblable ne semble avoir vu le jour durant les dernières années au Québec.