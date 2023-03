Me Frédérick Quézel-Poirier. Source: LinkedIn

Mea rejoint l’entreprise Rona, à Boucherville, courant février. Il était auparavant avocat chez Dunton Rainville, pendant près de deux ans.Ses domaines de spécialisation sont le droit administratif, le droit de la copropriété et le litige civil et commercial.L’avocat, Barreau 2020, a obtenu un baccalauréat en droit à l’Université Laval en 2019, et avait déjà, dix ans plus tôt, décroché un baccalauréat en sécurité et études policières à l’Université de Montréal.Mefait désormais partie de BCA Avocats, à Montréal. Ses domaines de pratique sont le litige civil, commercial et le droit des assurances.Son cabinet précise que l’avocate travaillait auparavant au sein des contentieux des filiales américaine et canadienne d’un éditeur mondial de logiciels juridiques à Montréal, en l’occurrence Legal Suite Canada.« À travers ce rôle, elle a acquis une expérience prisée en droit des technologies, incluant les enjeux contractuels reliés au commerce, à la gouvernance, aux données personnelles, à la cyber-sécurité, à la propriété intellectuelle et la gestion des litiges », écrit BCA Avocats.La Barreau 2020 a notamment déjà travaillé chez BCF Avocats d’affaires.Elle a complété un baccalauréat en droit civil et en common law à la Faculté de droit de l’Université McGill où elle a obtenu son Juris Doctor. Elle a aussi complété un baccalauréat en affaires publiques à l’Université Concordia.BCA Avocats souligne aussi l’engagement de sa nouvelle avocate. Me Di Iorio est en effet co-porte-parole de la Consultation publique sur la sécurité routière. Elle a été nommée administratrice de la Société d’assurances automobile du Québec en 2017.Elle siège par ailleurs sur le comité des clientèles, ressources humaines et sécurité routière et sur le comité des technologies de l’information et cyber-sécurité.Elle agit comme porte-parole de la fondation de l’Hôpital Général de Montréal ainsi que de la fondation NeuroTrauma, ajoute enfin son cabinet.Me, Barreau 2018, entre autres spécialiste en droit de la jeunesse, est désormais avocate au CISSS de Lanaudière.L’avocate, diplômée d’un baccalauréat en droit obtenu à l’Université du Québec à Montréal, a notamment travaillé comme indépendante dans la région de Montréal, concentrant sa pratique non seulement en droit de la jeunesse mais aussi en droit criminel et pénal, et en droit carcéral.En 2021, Me Carrier a aussi été enseignante en techniques juridiques – programme en anglais, au CDI College.Meest aujourd’hui avocate pour Spiegel Sohmer Inc.Barreau 2022, elle rejoint le groupe litige civil et commercial. Sa pratique en litige inclut, en plus du droit civil et commercial, du droit immobilier résidentiel et commercial.L’avocate, diplômée de l’Université de Montréal, a travaillé auparavant chez Choueke Legal Inc. à Westmount, un cabinet boutique axé sur le litige, pendant un an.« À ce titre, elle a acquis une vaste expérience dans le domaine, ayant plaidé avec succès des causes devant la Cour supérieure, la Cour du Québec et le Tribunal administratif du logement », écrit son nouveau cabinet.Mea rejoint l’Hôpital Général Juif, à l’Institut Lady Davis de recherches médicales à Montréal, après un stage effectué chez Mantra Pharma.Elle avait par ailleurs été étudiante en droit chez LCM Avocats.L’avocate, Barreau 2022, est diplômée d’un baccalauréat en droit obtenu à l’Université de Sherbrooke.