Louis-Joseph Fortin et Jean Lemieux se sont éteint… Sources: Résidence funéraire Lac St-Jean et Dignity Memorial

s’est éteint à l’âge de 73 ans.Cet avocat de formation avait occupé successivement le poste de directeur du palais de justice de Joliette, puis de celui de Saint-Jérôme.Jean Lemieux avait par la suite été nommé directeur régional des Services judiciaires du district de Montréal.L’avis de décès publié par la famille décrit un « gestionnaire aguerri et visionnaire » qui fut « grandement apprécié par les gestionnaires, le personnel et les juges, tant pour sa compétence et son efficacité que pour sa grande humanité ».Jean Lemieux laisse dans le deuil son épouse Lucie, son fils Benoît et ses trois petits-enfants.Le notaires’est éteint à l’âge de 95 ans.Me Fortin a exercé comme notaire durant de longues années à Alma.Louis-Joseph Fortin laisse dans le deuil ses trois enfants et ses quatre petits-enfants.