Ce cabinet va y regarder à deux fois avant de sélectionner ses prochains stagiaires.Les avocats stagiaires apportent généralement un vent de nouveauté rafraîchissant dans les cabinets. Celui-ci a plutôt apporté une montagne d’ennuis…vient d’être condamné à deux ans d’emprisonnement à la suite de son stage chez Jacob Miller Solicitors, un cabinet spécialisé dans les blessures corporelles, situé dans la ville britannique de Bolton.L’ex-futur juriste a en effet détourné 100 000 livres - soit 167 000 $ - en procédant à 20 transactions frauduleuses entre février 2020 et mars 2021, rapporte le Manchester Evening News.Le stagiaire avait trouvé un moyen facile pour financer son addiction au jeu: il donnait aux assureurs son propre numéro de compte de banque pour qu’ils effectuent les virements d’indemnités.Cette fraude peu sophistiquée devait nécessairement finir par être découverte. Confronté par son employeur, le stagiaire a reconnu l’escroquerie et a remboursé 7 000 livres, soit 12 000 $.Le manque à gagner a eu des conséquences désastreuses pour le cabinet, qui a dû se séparer de huit de ses 24 employés. Et c’est sans compter les dommages causés à la réputation du cabinet, qui a vu plusieurs clients s’éloigner.L’homme a été reconnu coupable de 20 chefs d’accusation, et condamné à deux ans d’emprisonnement. Depuis la révélation de l’arnaque, il a arrêté de jouer.