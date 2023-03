Me Chloé Goyer. Source: Therrien Couture Joli-Cœur

Cain Lamarre a pris part à Americana 2023, un évènement qui réunit de nombreux professionnels de l’environnement !, avocate spécialisée en droit de l’environnement, en économie circulaire et en droit municipal, au sein du cabinet, a tenu une conférence sur la réglementation concernant la valorisation des matières résiduelles dans la gestion des sols.Le cabinet a accueilli une délégation des Pays de la Loire afin de discuter des éléments importants auxquels les entreprises françaises doivent réfléchir pour s’établir et faire affaire au Canada.Business France a organisé cette rencontre dans le cadre de l’Année de l’innovation franco-québécoise 2023.Ce jeudi 23 mars, le comité DRH de la Chambre de commerce de la grande région de Saint-Hyacinthe a organisé un déjeuner-conférence intitulé La diversité au travail - modernisez vos pratiques comme employeur.Cette conférence a été donnée par Medu cabinet Therrien Couture Joli-Cœur.Ce fut l’occasion pour cette avocate en droit du travail et de l’emploi d'aborder les obligations légales des employeurs et certaines bonnes pratiques à intégrer dans leurs relations de travail.Le cabinet soutient et participe à l’édition 2023 de la Semaine numériQC au Terminal - Port de Québec.Chaque année, cet événement rassemble des professionnel·le·s en technologie numérique, ainsi que des communautés académiques et d’affaires qui cherchent à acquérir des connaissances, échanger des idées et développer un réseau de contacts.