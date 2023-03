Mes Benjamin Demers Campeau et de Vincent Vachon. Source: Stein Monast

Me Kristina Fundaro. Source: KRB

Émilie Dumontet. Source: LinkedIn

Me Chanel Provost. Source: LinkedIn

Droit-inc passe en revue les récentes nominations au sein des cabinets québécois et des entreprises juridiques.Stein Monast vient d’annoncer la nomination de deux avocats récemment assermentés. Il s’agit deet de« Stein Monast est fier de souligner l’assermentation de Mes Benjamin Demers Campeau et Vincent Vachon, qui se joignent officiellement à notre cabinet après y avoir terminé avec succès leur stage de formation professionnelle de l’École du Barreau », a mentionné le cabinet sur LinkedIn.Benjamin Demers Campeau exerce au sein de l’équipe de droit corporatif et commercial. Il a effectué son stage du Barreau chez Stein Monast avant d’y devenir avocat. Sa pratique se concentre principalement sur le droit des affaires, le droit commercial, le droit des compagnies et sociétés et le droit des organismes sans but lucratif.Durant ses études universitaires, celui-ci a eu l’opportunité de faire un stage au Centre québécois du droit de l'environnement. Il est également apparu sur le Tableau d’honneur de la Faculté de droit de l’Université Laval pour l’édition 2022. Benjamin Demers Campeau détient un baccalauréat en droit de l’Université Laval.Vincent Vachon exerce au sein de l’équipe en droit du transport. Sa pratique se concentre sur le litige civil, la rédaction de contrat, le droit immobilier, le droit du louage et les vices cachés.Durant ses études, celui-ci a eu l’opportunité de travailler comme délégué adjoint de la Protectrice du citoyen au département des enquêtes en administration publique. Vincent Vachon détient un baccalauréat multidisciplinaire en criminologie, service social et droit en plus d’un baccalauréat en droit de l’Université Laval.Le cabinet KRB a récemment annoncé la nomination d’une nouvelle sociétaire en droit bancaire et financement, MeCelle-ci a d’abord rejoint KRB en tant que parajuriste pour ensuite terminer ses stages en droit au sein du cabinet.« Je suis ravi d’annoncer que j’ai rejoint l’équipe bancaire et financière de KRB en tant qu’avocate! », a-t-elle mentionné sur LinkedIn.Sa pratique se concentre principalement sur le droit bancaire et financement et le droit immobilier. « Dans sa pratique, Kristina représente régulièrement divers prêteurs et entreprises emprunteuses dans le cadre d’un large éventail d’opérations de prêts garantis », peut-on lire sur le site du cabinet.Avant de rejoindre KRB, Kristina Fundaro a fait du bénévolat dans une clinique juridique au Royaume-Uni en plus d’avoir effectué un stage chez CRAC, une firme de services aux entreprises de Montréal.Me Fundaro détient un diplôme en techniques juridiques du Collège O’ Sullivan en plus d’un baccalauréat en droit de l’Université de York, au Royaume-Uni.Une jeune parajuriste vient tout d’annoncer qu’elle quittait MDF commerce pour Coveo, une entreprise de logiciels informatiques. Il s’agit d’Émilie Dumontet.« Aujourd'hui était ma dernière journée chez MDF commerce, après 3 ans. 3 ans, c'est court dans une vie, mais dans la vie d'une jeune professionnelle, c'est beaucoup. On a quand même traversé la pandémie ensemble, ce n'est pas rien. Merci à MDF et à mes collègues d'avoir fait de moi la professionnelle que je suis aujourd'hui.Je suis heureuse de vous annoncer que je débuterai le nouveau chapitre de ma carrière chez Coveo dès la semaine prochaine », a-t-elleAvant de rejoindre Coveo, Émilie Dumontet a travaillé en tant que parajuriste chez Fortier, D'Amour, Goyette puis chez MDF commerce, pendant trois ans. Son arrivée en tant que parajuriste en droit corporatif et valeurs mobilières chez Coveo a attiré de nombreux commentaires positifs.« Toutes mes félicitations une fois de plus Émilie! Nous sommes tous excessivement excités de t’accueillir chez Coveo la semaine prochaine!! Je suis certain que tu auras beaucoup de succès au sein de l’équipe. À bientôt! », a commenté le directeur en droit corporatif et valeurs mobilières,Émilie Dumontet détient un diplôme en techniques juridiques du Collège Ahuntsic en plus d’un certificat en droit de l’Université de Montréal.Le cabinet BCF Avocats a récemment annoncé l’arrivée d’une nouvelle avocate à son bureau situé à Montréal, Me. « Bienvenue à Chanel Provost qui s’est jointe à titre d’avocate en litige civil et commercial à notre bureau de Montréal », a annoncé le cabinet sur LinkedIn.Sa pratique se concentre sur le litige civil et commercial ainsi que sur le droit administratif. Avant de rejoindre BCF, cette Barreau 2022 a été stagiaire auprès du juge Éric Downs, de la Cour supérieure du Québec, pour ensuite être avocate chez Norton Rose Fulbright.« Je tiens à remercier mes collègues et ami.e.s de Norton Rose Fulbright de m’avoir appuyée dans cette transition et dans ce nouveau défi », a-t-elle dit sur LinkedIn.Durant ses études, l’avocate a travaillé en tant que mentore pour Pro Bono Students Canada. Elle a également figuré en 2018 à la liste d’excellence du Doyen. Chanel Provost détient un baccalauréat en sciences sociales de l’Université d’Ottawa, un baccalauréat en droit en plus d’un Juris Doctor de l’Université de Montréal.