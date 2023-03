Me Joey Zukran. Sources: LPC Avocats et Shutterstock

Une demande a été faite au tribunal pour intenter une action collective contre Ticketmaster , alléguant que cette entreprise américaine de vente de billets avait intentionnellement induit des clients en erreur pour faire plus d'argent.Dans la requête en autorisation, déposée en Cour supérieure à Laval, Medu cabinet montréalais LPC Avocats, souligne que le représentant de l'éventuelle action collective a acheté la semaine dernière deux billets « platine officiel », à 789,54 dollars chacun, pour un spectacle dele 14 juillet, au Centre Bell, à Montréal.Mais le lendemain de cet achat, un deuxième concert de Drake a été annoncé pour Montréal et Ticketmaster vendait les mêmes sièges 427,06 dollars pièce, soutient le cabinet LPC dans la requête en autorisation pour intenter une action collective.La requête soutient que Ticketmaster présentait ses billets « platine officiel » comme « parmi les meilleurs sièges » de l'amphithéâtre. Or, le demandeur indique que ces sièges se trouvaient en fait dans les gradins supérieurs du Centre Bell.Dans la requête en autorisation, les avocats souhaitent que toutes les personnes au Canada qui ont acheté un billet « platine officiel » sur le site web ou l'application mobile de Ticketmaster soient remboursées de la différence de prix, en plus de 300 dollars en dommages-intérêts.Ils souhaitent aussi obtenir du tribunal une injonction pour empêcher Ticketmaster d'utiliser l'étiquette « platine officiel » pour vendre des sièges.Les allégations contenues dans la requête n'ont pas été testées devant les tribunaux et la Cour supérieure du Québec n'a pas encore décidé si elle donnerait le feu vert à cette action collective.