Cette transaction, conclue entre deux joueurs montréalais de poids dans l’industrie maritime canadienne, est arrivée à bon port.Logistec, fournisseur montréalais de services maritimes, fait l’acquisition de Federal Marine Terminals (FMT), la filiale de terminaux maritimes canadiens et américains de Fednav, pour 105 millions $ US, soit 143 millions de dollars canadiens. Il s’agit de la transaction la plus importante dans l’histoire de Logistec.Logistec, qui compte 3 700 employés, commercialise des services d’exploitation de terminaux et de manutention de marchandises. Avec cette transaction, l’entreprise porte son revenu annuel à un milliard de dollars.L’entreprise s’appuie désormais sur 90 terminaux dans 60 ports en Amérique du nord. Elle augmente sa présence dans la région des Grands Lacs, la côte est des États-Unis et le golfe du Mexique.FMT opérait ses terminaux depuis plus de 60 ans au sein du groupe Fednav, lui-même spécialisé dans le transport maritime international de vrac solide. Avec ses 120 vraquiers, la firme entend se concentrer sur ses activités de transport maritime.Logistec a été conseillée par une équipe d’avocats du cabinet Fasken, composée par Me, Meet Me(fusions et acquisitions), Meet Me(droit bancaire).Une équipe interne de Logistec a aussi œuvré à la transaction, avec Me, vice-présidente, services corporatifs et juridiques, Me, vice-président, initiatives stratégiques, et Me, conseillère juridique principale.« Dans le cadre du plan stratégique ambitieux de Logistec visant à étendre nos services maritimes tant sur le plan géographique qu'opérationnel, cette acquisition nous permettra de pénétrer des nouveaux marchés au Canada et aux États-Unis », commente Rodney Corrigan, président de Logistec Arrimage, par communiqué.