Corina-Andreea Toma. Source: Lane

Mefait désormais partie du cabinet Lane, avocats et conseillers d’affaires.Cette Barreau 2022 œuvre au sein de l’équipe en litiges civils et commerciaux et en droit immobilier.Elle est décrite par le cabinet comme étant « polyvalente, organisée, minutieuse et toujours à l’écoute des besoins de ses clients ».Avant de rejoindre Lane, avocats et conseillers d’affaires, Me Corina-Andreea Toma a effectué son stage dans un cabinet exerçant principalement en litige civil et commercial sur la Rive-Nord de Montréal.Dans le cadre de ce stage, celle-ci a été impliquée dans plusieurs dossiers impliquant des promoteurs immobiliers et des constructeurs devant les tribunaux.Lorsqu’elle était encore étudiante, la jeune femme a travaillé dans des départements de gestion et d’opérations relatives au service à la clientèle dans divers domaines.Ses différentes expériences de travail lui ont permis « de développer des compétences indispensables pour travailler avec une clientèle diversifiée », souligne le cabinet.Elle détient un baccalauréat en droit de l’Université du Québec à Montréal. Elle a également obtenu son diplôme d’études collégiales au Collège Dawson après avoir complété le programme Law, Society & Justice.