Mes Elhadji Madiara Niang, Michaël Lévesque, Marisol Miró et Daphnée Jade Creighton.

Alors que la date limite pour poser sa candidature pour la fonction d’administrateur au Barreau du Québec était le 28 mars, d’autres candidats se sont ajoutés à cette date.Pour la section de Laval, il s’agit de Me. Barreau 2015, il exerce en litige civil comme associé chez Juriseo Avocats.Il précise avoir développé une expertise en matière de vices cachés et a agi à titre de conférencier et d’auteur, en matière de droit de la construction, de droit immobilier et de droit civil général, notamment pour l’OACIQ.En ce qui concerne la section de Montréal, Me, Barreau 2021 et Mese sont également portées candidates.Passionnée par le droit criminel, Me Creighton est avocate chez Yves Ménard Avocats.Barreau 1986, Me Miró, qui se présente pour un deuxième mandat, est la fondatrice de Mise en Ordre, un cabinet juridique de services spécialisés en droit administratif professionnel offrant des solutions pratiques aux ordres et associations professionnels ainsi qu'à leurs partenaires.Pour la section de Québec, Me, Barreau 2015 qui travaille chez Bouchard + Avocats, a pour sa part ajouté sa candidature.Il se spécialise en droit des technologies de l’information, en protection des renseignements personnels et en responsabilité civile.Pour rappel, la période électorale a débuté le 28 février dernier et se terminera la veille du premier jour du scrutin, soit le 1er mai avant minuit.Le scrutin électronique débutera le 2 mai et se terminera à 16 heures le 12 mai. Cette année, sept postes électifs sont à combler.Le Comité électoral a indiqué que deux candidats avaient été élus par acclamation au terme de la période allouée pour poser sa candidature à l’ un de ces sept postes électifs Il s’agit de Me Catherine Claveau, élue bâtonnière du Québec, et de Me Marcel-Olivier Nadeau, élu administrateur pour l’Abitibi-Témiscamingue, le Bas-Saint-Laurent–Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, la Côte-Nord et le Saguenay–Lac-Saint-Jean.