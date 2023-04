Sébastien Fournier, gestionnaire de portefeuille privé pour Fiera Capital et collaborateur de la Financière des avocates et des avocats.

Soyons honnêtes : combien de personnes avec un certain patrimoine financier n’ont pas eu de sueurs froides en 2022 ? Avec un plongeon des actions et des obligations mondiales de l’ordre de -12%, impossible de rester de glace. Et la situation économique est toujours très fragile en 2023, avec la faillite récente de trois banques américaines, du Crédit Suisse, ainsi que la chute drastique de la valeur de très grandes entreprises que l’on pensait intouchables.Face à cette incertitude, bien des acteurs du milieu juridique avec un coussin financier de plus d’un million de dollars pensent qu’ils n’ont d’autre choix que celui de serrer les dents en attendant que la tempête passe. Mais en réalité, ils peuvent profiter des services exclusifs d’un des plus importants gestionnaires d’actifs indépendants au pays.La Financière des avocates et des avocats a signé en 2021 avec Fiera Capital un partenariat qui s’est avéré crucial pour ses membres. Effectivement, en tant que société de gestion de placements indépendante de premier plan avec plus de 250 experts sur le terrain à travers l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie, Fiera Capital a apporté aux membres de la Financière une approche d’investissement normalement réservée à de grandes institutions comme La Caisse de Dépôt ou Teachers, la caisse de retraite des enseignants ontariens.Mais Fiera Capital a aussi réussi à éviter, grâce à sa stratégie intégrant des placements alternatifs (non corrélés aux indices boursiers), à sa réactivité sur le marché des actions et à la fiabilité de ses prévisions économiques, l’effondrement qu’ont connu les institutions financières. En 2022, les portefeuilles diversifiés placés chez elle ont ainsi eu des résultats allant jusqu’à 4% de croissance, et ses placements alternatifs ont rapporté de +1% à +11%.En matière financière, ce n’est pas la nécessité, mais la prévisibilité qui est la meilleure des vertus. Or, peu d’acteurs disposent de l’expertise nécessaire pour l’assurer en temps de volatilité économique.Qu’en est-il auquel cas des scénarios envisagés pour 2023 et les années subséquentes ? Selon le gestionnaire de Fiera Capital, « On voit le début des impacts des hausses de taux sur l’économie et les compagnies (ralentissement immobilier, mise à pied en technologie, défaut de la banque SVB, etc.), et on pense que ce n’est que le début. L’année 2023 sera une année remplie de « challenge » pour l’économie et les marchés. »Les prévisions engagées par les spécialistes de la firme de gestion de capital pour les 18 mois à venir ne ressemblent pas à des lunettes roses. Effectivement, leurs données indiquent, dans la meilleure des situations, une stagflation (situation économique caractérisée par l’inflation, la stagnation de l’activité et le sous-emploi), et dans la pire, une récession sévère. De plus, dans un cas comme dans l’autre, beaucoup d’actions et d’obligations traditionnelles du marché vont selon Fiera une fois de plus accuser des rendements négatifs – dont des baisses de -5,7% à -42,9% pour les actions internationales ! Nous ne sommes donc pas sortis du bois.Au regard de telles prévisions, les personnes qui détiennent un patrimoine financier peuvent se faire du souci. Mais Sébastien Fournier tient à rassurer les membres de la Financière des avocates et des avocats qui ont confié leurs avoirs à la société de gestion de placements :« L’important, dit-il, c’est d’avoir un excellent plan financier. Chez Fiera Capital, nous travaillons beaucoup avec les scénarios, mais également avec la modélisation. Nous connaissons avec un grand degré de confiance le rendement attendu des classes d’actifs sur une longue période de temps (5-10-20 ans), ainsi que leur risque intrinsèque, et donc nous pouvons construire des portefeuilles plus résilients, moins volatils et moins dépendant des marchés financiers. »Grâce à ses stratégies alternatives de revenu (immobilier, dette privée, infrastructure, agriculture) et ses stratégies alternatives de croissance (placement privés), Fiera Capital peut en effet être confiante. « Nous ne sommes pas complètement à l’abri du risque, mais nous obtenons des rendements à long terme supérieurs à la moyenne, avec un risque global en portefeuille qui est moindre », indique le gestionnaire. Les prévisions rattachées à ces placements alternatifs sont d’ailleurs toutes au positif, avec des rendements estimés entre 5% et 12%.Alors, pour celles et ceux qui souhaitent dormir sur leurs deux oreilles au cours de l’année à venir et savoir leur patrimoine entre de bonnes mains, il leur est dès maintenant possible de demander aux conseillers de la Financière des avocates et des avocats Michel Dugal et Nathalie Martel de leur présenter les options de gestion discrétionnaire de Fiera Capital. Une opportunité exclusive à la Financière à saisir !