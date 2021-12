Michael Holmes. Source: LinkedIn

La charge de travail d’un avocat dépasse souvent l’entendement aux yeux de personnes évoluant dans d’autres corps de métier. Et ne parlons même pas de la pression qu’ils vivent quotidiennement pour gagner leurs causes. Il est donc tout à fait normal qu’ils n’aient pas d’énergie à mettre dans le développement de leur patrimoine financier personnel.« Les avocats sont des gens très occupés. Ils ont besoin du support et d’éducation financière pour faire croître leurs investissements et protéger leur famille », indique, vice-président, distribution et gestion de patrimoine de la Financière des avocates et avocats , qui accompagne depuis 40 ans les professionnels du droit à travers le Canada.Actions, obligations, rendements, volatilité des cours boursiers, sécurisation des avoirs ; autant de termes et de notions qu’il faut connaître et suivre très régulièrement lorsqu’on veut se constituer un portefeuille de placements dynamique et prolifique. Et il est très facile de s’y perdre, voire de réaliser des investissements hasardeux lorsqu’on n’est pas bien éduqué en la matière. Voilà pourquoi nous avons demandé à un expert,, conseiller de la Financière des avocates et des avocats, de nous indiquer les meilleures options de gestion de patrimoine lorsqu’on est avocat.Quand on souhaite se constituer un patrimoine financier, la première chose à faire selon M. Dugal, c’est de déterminer son profil d’investisseur.« Il existe deux options dans l’industrie, explique-t-il. La première est consultative. On fixe avec un conseiller spécialisé ses objectifs et on convient avec lui au fur et à mesure des stratégies qu’on implante. La seconde est discrétionnaire, c’est-à-dire qu’une fois qu’on a fixé des objectifs et des paramètres, le gestionnaire de notre patrimoine peut mettre en place des stratégies sans les documenter ni avoir notre accord constant. Cela lui donne une certaine agilité, mais cela peut aussi mettre mal à l’aise certaines personnes. »La gestion discrétionnaire n’est donc pas recommandée aux avocats qui veulent s’impliquer du début à la fin du processus d’investissement. Par contre, c’est celle qu’ont déjà adoptée plusieurs fonds institutionnels et de pension pour maximiser leurs rendements, ce qui explique leur popularité auprès de clientèles nichées qui disposent d’une certaine masse critique de fonds à gérer.La gestion discrétionnaire n’est pas proposée par toutes les banques et sociétés de placements, car elle s’accompagne d’une sophistication des formules d’investissements et des moyens pour les déployer. Elle n’est pas non plus accessible, la plupart du temps, à des individus.Le partenariat que la Financière des avocates et des avocats a réalisé avec la firme de gestion privée Fiera Capital, que nous avons annoncé récemment , est donc une excellente nouvelle pour les professionnels du droit, qui ont dorénavant accès à des types de placements qui étaient auparavant réservés à des fonds majeurs.« Nos membres nous demandaient de plus en plus comment gérer plus efficacement des sommes de plus d’un million de dollars. Nous avons donc comblé ce besoin grâce à Fiera Capital, une firme qui a des assises solides et qui pourra leur proposer les solutions les plus rentables », indique Michel Dugal.Fiera Capital est effectivement un leader dans la gestion privée de patrimoine, avec un actif sous gestion de l’ordre de 179,5 milliards de dollars qu’elle investit directement dans de multiples entreprises à travers le monde.M. Dugal ajoute : « Fiera peut donc proposer aux investisseurs des placements traditionnels comme des obligations et des actions, mais aussi des placements non traditionnels, ou alternatifs, utilisés par exemple par la Caisse de Dépôt à hauteur de 40% pour obtenir des rendements compétitifs tout en étant moins volatiles que des actions. »Créer de la valeur tout en bénéficiant d’une meilleure gestion du risque ? Voici une proposition qui devrait intéresser bon nombre d’avocats qui disposent d’un coussin assez confortable !Même si la gestion discrétionnaire rendue possible avec Fiera Capital est attrayante, cela ne veut absolument pas dire que les avocats ne disposent pas d’autres options intéressantes d’investissements clé en main.« La gestion de portefeuilles est un gros plus de la Financière, car elle permet aux avocats d’avoir une personne de confiance qui veille à la protection et à la valorisation de leur patrimoine, tout en connaissant les enjeux qu’ils rencontrent dans leur milieu », confirme M. Dugal.Quelles sont auquel cas les différentes options de placements offertes par l’association aux avocats ? Tout d’abord, une sélection de 20 fonds gérés de premier ordre qui représentent toutes les classes d’actifs majeures, des capitaux généraux aux obligations canadiennes.Pour les investisseurs plus autonomes, un service de courtage à escompte, qui permet d’acheter ou de vendre des actions, des obligations, des options, des parts de fonds communs ou d’autres valeurs mobilières par l’intermédiaire d’un conseiller en mesure d’accompagner ces personnes sans leur facturer des frais conséquents, est tout à fait recommandable.Enfin, la Financière a également mis sur pied VirtualWealth, un service de robot-conseiller qui, grâce au recours à l’intelligence artificielle, est capable d’effectuer des recherches sur les actions, de constituer un portefeuille et de surveiller son rendement selon les objectifs de chaque personne à long terme. Ce robot envoie également des rapports fréquents à ses utilisateurs, qui ne perdent ainsi aucune minute de leur temps, tout en faisant fructifier leur patrimoine. Intéressant !