Le professeur en droit et spécialiste en droit pénal, Amissi Manirabona. Source: Université de Montréal

Le chargé de cours Me Julien Grégoire. Source: LinkedIn

Cette semaine, Droit-inc fait à nouveau un retour sur les nouvelles de vos facultés de droit.Le professeur en droit et spécialiste en droit pénal,, a remporté le deuxième prix Walter-Owen pour sa publication Introduction au droit des victimes d’actes criminels au Canada, publiée chez Lexis Nexis.Son ouvrage présente « une analyse des dispositions législatives actuelles, dont l’évolution s’est étendue sur une trentaine d’années pour culminer par l’adoption de la Charte canadienne des droits des victimes en vue d’aider les victimes à retrouver leurs droits et leur dignité que ce soit avant, pendant et après le procès ».Le prix du livre Walter-Owen vise à récompenser l’excellence dans la rédaction juridique. Il est remis par l’Association du Barreau canadien et est accompagné d’une bourse de 15 000$ pour la recherche juridique.La Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke est à la recherche d’un nouveau doyen pour le 1ier janvier 2024. Le mandat de la future doyenne ou doyen est d'une durée de quatre ans et peut être renouvelé une seule fois de façon consécutive.« Toute personne candidate devra posséder un dossier universitaire de haut niveau, une expérience administrative reconnue de même qu'une excellente connaissance des milieux facultaire, universitaire et juridique ».La personne candidate doit faire parvenir son curriculum vitae et un texte présentant sa vision du développement de la Faculté, la conception de son rôle à titre de doyenne ou doyen et les valeurs qu’elle compte véhiculer avant le lundi 15 mai.La deuxième édition de la Coupe de la magistrature en droit pénal a eu lieu le 22 avril dernier. Cette coupe représente l’activité de fin de parcours du cours « Tribunal-école: audition en appel » donné par le chargé de cours MeLes juges présents pour l’occasion étaient, et. Ce trio a présidé la finale impliquant l’appel fictif de l’arrêt R. c. Londono, 2022 QCCA 1097 qui opposait les étudiantesetpour l’équipe appelante etetpour l’équipe intimée.Les gagnantes de la Coupe de la magistrature en droit pénal sont Laurence Lanteigne et Sara Lachance-Dallaire. La récipiendaire de la médaille des juges est encore une fois Sara Lachance-Dallaire.L’étudianta quant à lui reçu le prix de la reconnaissance du professeur qui souligne la persévérance et la ténacité tout au long du cours.La diplômée du baccalauréat et de la maîtrise en droit,, a été sélectionnée pour la Cour internationale de Justice pour participer au Programme relatif aux Judicial Fellows.Ce programme, créé en 1999, permet aux étudiants en droit récemment diplômés d’acquérir une expérience professionnelle à la Cour. Celle-ci n’accepte que 15 étudiants par an provenant d’universités du monde entier.Camille Lefebvre a enseigné à la Faculté le cours en droit de l’immigration et a co-dirigé le concours de plaidoirie en droit international public Charles-Rousseau. Elle s’est aussi impliquée au sein de la Clinique de droit international pénal et humanitaire, à la Chaire de recherche du Canada sur l’immigration et la sécurité et à la Chaire UNESCO sur la diversité des expressions culturelles.Elle est présentement candidate au doctorat en études internationales, en cotutelle avec l’Université de Leyden, en plus de réaliser un stage à la Cour d’appel fédérale du Canada.