Jean-François Denis. Source: Lavery

rejoint le cabinet Lavery à titre de chef de la direction client.Il est responsable de la stratégie de croissance et de positionnement client ainsi que de la consolidation de la notoriété du cabinet auprès des clients et des partenaires d'affaires.Avant de rejoindre le cabinet, Jean-François Denis travaillait pour SNC-Lavalin à titre de directeur, opérations mondiales. Il est devenu l'un des premiers professionnels à être entièrement dédié à la gestion des opérations juridiques de la société.C’est précisément en travaillant pour cette entreprise qu’il a fait la connaissance d’, cheffe de la direction chez Lavery. Une belle entente s’est créée entre les deux avocats de formation et une opportunité de rejoindre le cabinet s’est présentée à lui…« Au départ, je me disais que ce n’était pas fait pour moi et puis en rencontrant les associés, j’ai réalisé qu’il y avait beaucoup de choses que je faisais chez SNC-Lavalin, comme la relation avec les fournisseurs, que je pouvais implanter chez Lavery », confie Jean-François Denis à Droit-inc.« Au sein du comité d'exécution, ce ne sont pas nécessairement que des avocats qui se sont recyclés, précise-t-il. On a vraiment des spécialistes, des experts. Je m’inscris dans cette lignée-là ».Selon lui, ce qui distingue le cabinet Lavery de ses concurrents, c’est sa connaissance du marché québécois. « On comprend les réalités d’affaires de nos clients et on offre une gamme complète de services par des gens qui représentent les acteurs clés de l’activité québécoise ».Ce Barreau 1998 a pratiqué le droit pendant cinq ans en cabinet comme avocat plaideur, d’abord chez Pepin Letourneau puis chez Robinson Sheppard Shapiro.L’essentiel de sa carrière a finalement eu lieu en entreprise. En effet, avant d’intégrer les équipes de SNC-Lavalin en 2017, Jean-François Denis a œuvré pendant 14 ans à titre d'avocat en entreprise chez Bombardier.Alors, qu’est-ce qui explique ce retour en cabinet, 20 ans plus tard ?Cet avocat de formation nous confie que depuis 2013, il s'intéresse à tout l’aspect gestion de services professionnels en entreprise.Son credo ? Développer une relation approfondie avec le client basée sur une confiance mutuelle et une connaissance mutuelle.L’idée étant d’avoir une connaissance très profonde des enjeux d’affaires des clients, de leurs objectifs stratégiques et de leur tolérance face aux risques.Par la suite, le cabinet peut orienter ses actions par rapport à ces informations et indiquer, en retour, aux clients quels sont ses propres objectifs d’affaires et quelle est sa propre tolérance aux risques.Jean-François Denis veut que le client se sente à l’aise de s’exprimer quand il considère que les mandats engagés par le cabinet peuvent entraîner des risques pour eux.Mais comment cet avocat de formation a-t-il développé cet intérêt si poussé pour la relation client ?Celui-ci explique qu’il a trop souvent entendu des clients se plaindre de l’important coût financier impliquant de faire appel à un avocat externe. « J’étais tanné d’entendre ce genre de chose. Je voulais donc établir un dialogue plus structuré ».Chez SNC-Lavalin, il a mis en place une évaluation 360 degrés. « Le principe, c’est qu’on évaluait nos cabinets externes, ces cabinets nous évaluaient, nos clients internes nous évaluaient et les avocats internes évaluaient également leur département ». Un système qu’il compte mettre en place chez Lavery…Tout juste arrivé au sein du cabinet, il a pris soin d’échanger avec chacun des groupes de pratique. Le nouveau chef de la direction client insiste pour rappeler qu’il est là afin d’accompagner les équipes et non pour dicter ce qui doit être fait.« Je veux consulter et comprendre les besoins des gens, je veux vraiment m’adapter à chacun, être là en soutien et mettre le client au centre de nos préoccupations », conclut Jean-François Denis.