Le jugeest décédé le mois passé. Il a été le commissaire de la Commission d’enquête sur l’approvisionnement en sang au Canada, qui s’est déroulée de 1993 à 1997.Ses recommandations ont jeté les bases sur lesquelles la Société canadienne du sang a été édifiée après la tragédie du sang contaminé.Un quart de siècle plus tard, grâce aux principes directeurs énoncés par le juge Krever, la Société canadienne du sang continue de travailler avec diligence pour protéger le système national du sang, garantir l’approvisionnement et mériter la confiance des Canadiens.Le Dr, chef de la direction de la Société canadienne du sang, avait publiquement remercié le juge Krever de son vivant lors du 20e anniversaire de son rapport.Il en avait profité pour le remercier pour les services rendus aux Canadiens et pour sa contribution aux soins de santé, notamment son rapport, considéré comme une référence non seulement au Canada, mais aussi ailleurs dans le monde.Cette lettre témoigne de l’héritage du juge Krever et de son engagement à faire en sorte que l’histoire ne se répète pas.La mémoire du juge Krever perdurera et son héritage restera au cœur des activités quotidiennes de la Société canadienne du sang.Voici la lettre