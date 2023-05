Le 4 mai dernier, plus de 450 professionnels se réunissaient au Palais des congrès de Montréal dans le cadre du Symposium 2023 organisé par le cabinet Fasken.Dans le public, des représentants de toutes les industries étaient présents, que ce soit des services financiers, des universités, du milieu des transporteurs aériens, ou encore de l’industrie technologique.Pour l’occasion, quatre ateliers étaient organisés par plusieurs associés et avocats du cabinet.La thématique qui a suscité la curiosité du plus grand nombre ? Assurément, les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance.Animé paret, cet atelier visait à revenir sur les grandes tendances en matière d’ESG.Il faut dire que les sociétés publiques et privées ressentent de plus en plus l’impact des facteurs ESG sur leurs affaires. Selon Marie-Josée Neveu, associée en droit des affaires, l’idée avec ces facteurs est essentiellement de faire des entreprises « de meilleurs citoyens dans la communauté ».Mais à quoi correspondent ces facteurs ESG, concrètement ?La question environnementale est probablement celle qui a le plus suscité d'intérêt ces dernières années, nous explique Pierre-Olivier Charlebois, chef du groupe de pratique environnement, énergie et changements climatiques pour la région du Québec.Ici, un ensemble d’éléments sont à prendre en compte à savoir les questions environnementales mais également la consommation énergétique et la consommation de ressources naturelles.La question sociale inclut, quant à elle, principalement le droit des autochtones ainsi que les questions de diversité et d’inclusion.Du côté des aspects de gouvernance, ce sont tous les choix que l’entreprise fait dans son processus décisionnel à l’instar de la composition de son conseil d’administration.« Ce sont des questions dont on ne parle pas souvent alors que les plus grands échecs corporatifs sont souvent liés à la gouvernance », souligne Marie-Josée Neveu.Alors, comment les avocats interviennent pour aider les entreprises à s’adapter à ces facteurs ?« On vient épauler les entreprises en les supportant en amont de l’intégration de ces facteurs », confie Pierre-Olivier Charlebois.Les avocats vont ainsi s’assurer que les entreprises choisissent les bons indicateurs en fonction du secteur dans lequel elles opèrent.« Pour les entreprises qui sont déjà bien avancées dans l’intégration des facteurs ESG, celles-ci peuvent nous consulter pour des services d’audit », poursuit l’avocat spécialisé en droit de l’environnement.Les avocats vont alors venir évaluer les entreprises afin de déterminer si après un certain nombre de mois ou d’années, leurs structures et leurs indicateurs sont corrects.« On est aussi là pour aider nos clients à réfléchir au futur. Où est-ce qu’on va être dans 5, 10 ans avec toutes ces règles ?», explique Marie-Josée Neveu.Pierre-Olivier Charlebois insiste pour préciser qu’il ne s’agit pas que d’une simple tendance, mais qu’on est face à des facteurs qui vont devenir essentiels dans les années à venir.« C’est une nouvelle façon de réfléchir et de prendre des décisions. Je crois sincèrement que dans les prochains mois et prochaines années, ça va nous occuper de plus en plus. On est sollicité quotidiennement sur ces questions », conclut l’avocat.