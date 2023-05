Edynne Grand-Pierre et Nawaal Noémie Onadja. Source: LinkedIn

Le cabinet MLT Avocats a accueilli dans son équipe une stagiaire en droit,, et une technicienne juridique,« L'équipe MLT Avocats s'agrandit ! Nous avons le plaisir d'accueillir dans notre équipe depuis le mois de février 2023 : Edynne Grand-Pierre, stagiaire en droit et Nawaal Noémie Onadja, technicienne juridique. Nous vous souhaitons une belle et fructueuse expérience », a mentionné le cabinet sur LinkedIn.détient une licence en droit ainsi qu’un baccalauréat en science sociale, droit civil, développement international et mondialisation de l’Université d’Ottawa.Avant de se joindre à MLT Avocats, Edynne Grand-Pierre a été stagiaire en droit chez HERITT Avocats, puis associée de recherche pour le Centre Interdisciplinaire pour la santé des Noir.e.s. Elle a également été assistante de recherche pour la professeureau sein de la chaire de recherche I.A de l’Université d’Ottawa.Dans ses temps libres, la stagiaire aime s’impliquer dans le bénévolat.Elle a entre autres été vice-présidente sociale de l’Association des Étudiant.e.s. Noir.e.s. en Droit de l’Université d’Ottawa. Elle a aussi été clinicienne et responsable du comité média et du comité de profilage racial à la Clinique juridique de Saint-Michel. Elle a également été directrice nationale francophone pour l’Association des étudiants noirs en droit du Canada.« Que l’aventure commence ! Je suis ravie de faire partie de l’équipe de MLT Avocats », a-t-elle publié sur LinkedIn.est technicienne juridique. Avant de rejoindre MLT Avocats, celle-ci a été étudiante en droit pour le cabinet d’études de Mepour ensuite devenir adjointe juridique chez Allen Madelin Lawyers.Elle détient une licence en droit privé et des affaires de l’Université Saint Thomas D’Aquin, une maîtrise en droit ainsi qu’un certificat en actualisation de formation en droit de l’Université de Montréal. Durant ses études, Nawaal Noémie Onadja s’est énormément impliquée en bénévolat.Elle a entre autres été bénévole pour la Clinique Juridique d’Affaires, bénévole au soutien scolaire chez Baobab familial et responsable des communications pour l’Association des Burkinabé du Grand Montréal. Elle a également été marraine pour les nouveaux étudiants de l’Université de Montréal.