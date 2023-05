Me Olivier Lafrance

Meest aujourd’hui avocat à la direction générale des affaires juridiques de la CNESST, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, à Québec. Ce Barreau 2022 y avait effectué son stage.Il s’y spécialise dans les normes du travail, côté SST. Il représente ainsi les salariés qui exercent des recours en vertu de la Loi sur les normes du travail, que ce soit une pratique interdite, un congédiement sans cause juste et suffisante, du harcèlement psychologique, des réclamations salariales…« J’ai toujours été très intéressé par le droit du travail, mon père étant directeur des ressources humaines, et j’ai vraiment fait un stage exceptionnel à la CNESST, assure-t-il. Les stagiaires ont l’occasion de plaider et de gérer leurs propres dossiers de façon quasi autonome. »Originaire de Québec, il estime qu’on sait à quoi s’attendre quand on travaille dans la fonction publique à la CNESST, et pense que pour quelqu’un de passionné par le droit du travail, il ne pouvait pas espérer une meilleure école.Dans un cabinet classique, il juge difficile de trouver un poste en droit du travail dans lequel on ne fait pas du litige civil général.Ses journées, « c’est beaucoup de téléphone, beaucoup de négociations », des dossiers réglés pour la plupart à l’amiable avec le Tribunal administratif du travail, et aussi un rôle de plaideur, décrit-il.Ayant toujours été doué en lecture, en écriture et en communication orale, ce sportif adepte de basket et d’arts martiaux affirme avoir toujours eu un intérêt pour la profession d’avocat.Il a pour le moment un contrat d’un an à la CNESST et se dit intéressé à y demeurer, si cela est possible !